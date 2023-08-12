هل بدأ هدد جدة المرحلة الثانية 1445 أم لا؟.. وأسماء المناطق العشوائية وفقًا لتحديد الأمانة العامة

ما هي أماكن هدد جدة من ضمن المعلومات التي وضحتها أمانة المدينة للمواطنين القاطنين بهذه الأماكن حتى يقوموا بإخلائها، وفي مقابل ذلك تقدم تعويضات نقدية على الأنقاض والأرض بحالة تقديم إثباتات، والجدير بالذكر أن السبب وراء إزالة العشوائيات هو تحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بالخطط العمرانية مثل تطوير الخدمات التي يتم تقديمها بتلك المناطق.

هل بدأ هدد جدة المرحلة الثانية 1445 أم لا؟

حتى وقتنا هذا لم تُصرح الأمانة العامة بجدة عن مرحلة ثانية عن الهدد ولكن التطوير كان يشمل المرحلة الأولى وفي حال إعلانها عن هذا الأمر سنوفيكم بالخبر مباشرةً، حيث قامت اللجان المختصة بدراسة الأماكن العشوائية لإزالتها والعمل على تطويرها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

خريطة أحياء جدة الجديدة

بناءً على المخططات العمرانية التي وضحتها أمانة جدة فإن هناك بعض المناطق التي تعتبر ضمن فئة العشوائيات نتيجة افتقارها للكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والساكنين بها، ولذلك كان على الأمانة أن تقدمها وتعلنها للجميع من خلال وسائل الإعلام حتى يقوم القاطنين بها باخلائها وهي كالآتي:

بني مالك والتابعة لبلدية الشرفية.

المناطق التي تتبع بلدية بريمان مثل ذهبان.

مشرفة والتابعة لبلدية خزام.

الأجواد والتابعة لبلدية بريمان.

المناطق التابعة لبلدية أم السلم مثل الفاو والمحاميد.

موعد ازالة العشوائيات في جدة

أوضحت أمانة جدة أنه تم إبلاغ سكان كل المناطق العشوائية في المدينة بضرورة إخلائهم للمنازل والمساكن الخاصة بهم من أجل تنفيذ خطة الهدم، ولكن إلى الآن لم تتم أي عمليات هدم وإزالة إلا بمنطقة بترومين فقط نظرًا لأنه لم يتم الاستعداد للهدم بالمناطق والأحياء الأخرى من قبل السكان.

إزالة العشوائيات في جدة

تمثل العشوائيات خطر كبير سواء على القاطنين بها أو على المملكة من حيث التطور والحداثة التي تمثلها، لذلك قررت الحكومة التخلص منها وإعادة تأهيلها مرة أخرى للأسباب التالية: