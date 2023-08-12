“بالأسماء pdf” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة | أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق

بعدما راج في الآونة الأخيرة بحث مكثف عن أسماء المشمولين في الراعية الاجتماعية في العراق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تلقيها حوالي 300 ألف طلب للحصول على المساعدة المقدمة من هذا البرنامج، يُطرح سؤال كبير من قبل المواطنين حول طرق التحقق من أهلية اسمائهم للاستفادة من هذا البرنامج وعن شروط القبول فيه.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

لتحقق من شروط القبول، هنا بعض الشروط التي حُدِّدتها وزارة الشؤون الاجتماعية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يمتلك المتقدم أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن يتراوح عمر الرجال المستحقين بين 18 و60 سنة، وعمر النساء بين 15 و55 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا مسبقًا في الشؤون الاجتماعية.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أي ممتلكات أو تأمين صحي أو اجتماعي.

تم نشر أسماء الأسر المستفيدة من رواتب الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في محافظة ديالى، وبلغ عددهم حوالي 64 ألف أسرة، وهذا يأتي في إطار جهود وزارة الرعاية الاجتماعية لتوفير الدعم والرعاية للفئات المحتاجة.

رابط الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للحصول على معلومات حول وجود الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: