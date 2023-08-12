“بالأسماء pdf” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة | أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق
يتردد بحث كبير في الآونة الأخيرة عن أسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، حيث تم تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية كواحد من أهم الخدمات المقدمة من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق لتلبية احتياجات العديد من المواطنين، يهدف هذا البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترات الاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها البلاد والعالم، بسبب تحديات مثل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق
بعدما راج في الآونة الأخيرة بحث مكثف عن أسماء المشمولين في الراعية الاجتماعية في العراق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تلقيها حوالي 300 ألف طلب للحصول على المساعدة المقدمة من هذا البرنامج، يُطرح سؤال كبير من قبل المواطنين حول طرق التحقق من أهلية اسمائهم للاستفادة من هذا البرنامج وعن شروط القبول فيه.
شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023
لتحقق من شروط القبول، هنا بعض الشروط التي حُدِّدتها وزارة الشؤون الاجتماعية:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يجب أن يمتلك المتقدم أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.
- يجب أن يتراوح عمر الرجال المستحقين بين 18 و60 سنة، وعمر النساء بين 15 و55 سنة.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلًا مسبقًا في الشؤون الاجتماعية.
- يجب أن لا يمتلك المتقدم أي ممتلكات أو تأمين صحي أو اجتماعي.
تم نشر أسماء الأسر المستفيدة من رواتب الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في محافظة ديالى، وبلغ عددهم حوالي 64 ألف أسرة، وهذا يأتي في إطار جهود وزارة الرعاية الاجتماعية لتوفير الدعم والرعاية للفئات المحتاجة.
رابط الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023
للحصول على معلومات حول وجود الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر molsa.gov.iq.
- اختيار “إرسال طلبي للوجبة التاسعة” على منصة مظلتي العراق.
- اختيار “الرعاية الاجتماعية” كنوع من الدعم.
- تحديد الوجبة المراد الاستفسار عنها، وفي هذه الحالة هي الوجبة رقم تسعة.
- إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.
- بعد ذلك، قم بالضغط على “استفسار حول أسماء الأشخاص المستحقين الجدد”.
- انتظر لحظات قليلة وستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين وبرامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.
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