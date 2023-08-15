طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان 1445

تقدم المملكة السعودية الكثير من المساعدات الإنسانية والإعانات والدعم عن طريق المؤسسات والجمعيات الخيرية، ومن أهم تلك المساعدات هي سند محمد بن سلمان الموجهة بشكل خاص لأفراد المجتمع السعودي لمساعدتكم في تحميل أعباء المعيشة، ويمكن التقديم علبها عند توافر مجموعة من الشروط سوف نوضحها في السطور التالية.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يستطيع المتقدمين التسجيل في السند إلكترونيًا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب وإدخال كافة بيانات التسجيل.

وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على حفظ الطلب.

شروط التسجيل في المبادرة للأرامل و المطلقات

تم وضع مجموعة من الشروط للأرامل والمطلقات لابد من الانتباه إليها حتى يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة وهي:

يشترط أن تكون الأرملة أو المطلقة تحمل الجنسية السعودية.

ألا يتجاوز مجموع دخولهم عن 10,000 ريال.

يجب ألا تكون الأرملة أو المطلقة موظفة لدي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ويجب ألا تكون مسجلة في أي مبادرات دعم أخري في السعودية.

شروط التسجيل في مبادرة محمد بن سلمان للزواج

يجب توافر مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها للحصول على الدعم وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يشترط في المستفيدين أن يكونوا سعوديين الجنسية وحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

ألا يكون الدخل الشهري يقل عن 4000 ريال سعودي.

ألا يكون قد مر على الزواج مدة أكثر من سنة.

أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول في السُّعُودية بالنسبة للزوج.

يجب ألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 وسن الزوجة يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 40.

الفئات المستفادة من المبادرة

المطلقات والأرامل.

المقبلين على الزواج.

مرضى السرطان و مرضى الزهايمر.

السجناء.

أمهات ذوي إعاقة.

متطلبي الرعاية الإنسانية.

الحالمات بالإنجاب.

كبار السن.

ذوي طيف التوحد.

مبلغ سند محمد بن سلمان

برنامج الدعم في المبادرة حدد قيمة السند الذي يقدم للأفراد المستحقين حيث يبلغ قيمة الدعم المقدم 20 ألف ريال سعودي، علمًا بأن هذا الدعم غير مسترد ويتم صرفه مرة واحدة فقط لكل المستفيدين، ويغطي الدعم كل المناطق الموجودة في المملكة.

سند محمد بن سلمان للأسر المستقرة

قدم محمد بن سلمان دعم موجه للأسر السعودية بهدف زيادة الاستقرار المادي و الاجتماعي وتوفير المساعدات اللازمة على المستوى المادي والصحي و الاجتماعي وتلبية احتياجات تلك الأسر أيضًا، والتقديم على هذا الدعم يستلزم توافر عدة شروط ومنها الآتي: