نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023.. ظهور نتيجة اعتراض الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق في هذا الموعد

ازداد البحث مؤخرًا عن آلية تقديم اعتراض على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، وذلك تزامنًا مع إعلان نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2023، ولذلك قد حددت وزارة التربية العراقية بدء استقبال طلبات اعتراض الطلاب على النتائج من يوم الأحد الذي يوافق تاريخ 13 أغسطس 2023، كما أنها أشارت إلى مبلغ اعتراض كل مادة وهذا ما سيتم توضيحه خلال السطور التالية.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

عقب ظهور نتائج السادس الاعدادي بدأ الكثير من الطلاب يتساءلون عن كيفية التقديم على الاعتراض، حيث ستقوم الوزارة باستقبال الطلبات من قبل الطلاب والطالبات الصف السادس الإعدادي ولكن لابد من سداد دفع الرسوم الخاصة بالاعتراض وسيتم خلال أسبوع ظهور نتائج الاعتراضات عبر موقع الوزارة أو عبر موقع نتائجنا.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي

بعد انتهاء العام الدراسي 2023 وظهور نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق، فإن بعض أولياء الأمور والطلاب يعترضوا على النتائج المعلنة، وبالتالي فقد حددت وزارة التربية العراقية في تلك الحالة إمكانية تقديم اعتراض على النتائج عن طريق بعض الإجراءات التي يجب على الطلاب اتباعها، إلى جانب بعض الشروط والضوابط لقبول الطلب، والجدير بالذكر أن خطوات تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول تكون:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية.

النقر على أيقونة الاعتراضات والموجودة في القائمة الرئيسية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للطالب.

إدخال جميع البيانات التي تتعلق بالرقم الامتحاني وغيرها.

حدد المادة التي تريد تقديم اعتراض عليها.

وتكون الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة إرسال الاعتراض.

كم مبلغ الاعتراض على نتائج السادس؟

تقديم اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول يمكن أن يتم في إدارة المدرسة بالنسبة إلى الطلاب المنتظمين، أما الطلاب الخارجين يتم الاعتراض في مديرية التربية، وقد حددت الوزارة مبلغ الاعتراض لكل مادة حيث يصل إلى 3000 دينار عراقي، والجدير بالذكر أن الاعتراضات تبدأ من يوم الأحد الذي يوافق 13 أغسطس 2023 وتستمر إلى أسبوع.