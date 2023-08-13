إلغاء الفصل الدراسي الثالث في السعودية يثير فرحة الطلاب وأول رد حاسم من وزارة التعليم لتنهي الجدال، حيث تعمل وزارة التعليم السعودية على إعداد جميع التفاصيل المتعلقة بالتقويم الدراسي الجديد وتنشر جميع المستجدات أول بأول على موقعها الرسمي لإبلاغ جميع أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل العودة إلى المدرسة للعام الدراسي الجديد.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث في السعودية

ردت وزارة التعليم ردًا حاسمًا بالنفي كما أكدت على أن نظام الثلاث فصول مستمر للتعليم الأساسي والثانوي والمتوسط، وتم الإلغاء فقط لبعض الجامعات وتم تحويلها لفصلين دراسيين هذا العام ووفقًا لآخر تحديث تم الإعلان رسميًا عن التقويم الأكاديمي الجديد 1445 والذي يوضح بداية ونهاية العام الدراسي وعودة الطلاب والمعلمين إلى المدرسة وذلك كالآتي:

تاريخ عودة المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين لهذا العام الدراسي يوم 26 محرم 1445هـ.

عودة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية يوم 4 صفر 1445هـ.

نهاية العام الدراسي الجديد يوم 4 ذو الحجة 1445هـ.

جدول إجازات العام الدراسي الجديد 1445

بعد توضيح الفئات التي سيم إلغاء الفصل الدراسي الثالث لهم، يوضح جدول التقويم الدراسي مواعيد الإجازات الرسمية المطولة بكل فصل من الثلاث فصول الدراسية، والتي تتمثل في الآتي: