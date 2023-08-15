طريقة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى وموعد بداية فترة نقل الطلاب 1445

جعلت وزارة التربية والتعليم السعودي جميع الخدمات المدرسية إلكترونية ومن ضمنها نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى الذي يتم عن طريق منصة نور، فنظام النقل الجديد أصبح أسهل وأسرع على الآباء وموفرًا للوقت والجهد أيضًا، لذلك سوف نوضح بالخطوات طريقة نقل طالب من مدرسة إلى أخرى في السطور التالية.

طريقة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى

يتم نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر منصة نور الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة نور وكتابة اسم المستخدم ورمز المرور ورمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول لولي الأمر.

الضغط على اختيار طلب نقل من المدرسة إلى مدرسة أخرى.

إضافة بيانات طلب النقل مثل اسم الطالب والمدرسة المقيد بها الطلب حاليًا وبيانات المدرسة الجديدة.

وكتابة الإدارة التعليمية الجديدة.

الضغط على حفظ الطلب أو تثبيت البيانات.

موعد بداية مدّة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى

وزارة التعليم السعودي لم تحدد موعد بداية فترة نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى حتي الآن لذلك يمكن لأولياء الأمور تقديم طلب نقل الطلاب بداية من العام الدراسي الجديد أو قبل بدايته بفترة قصيرة أو تقديم طلب النقل عبر منصة نور الإلكترونية.

شروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى

يجب لقبول طلب التحويل توافر بعض الشروط تطلبتها وزارة التربية والتعليم السعودية، ويجب أيضًا استيفاء كافة الشروط من أجل قبل إجراءات النقل، وتلك هي الشروط الواجب توافرها:

يشترط أن يكون طلب النقل موجه إلى مدرسة في نفس المدينة.

يجب ألّا تقل المسافة بين المدرسة الحالية و الجديد 250 متر.

يشترط توضيح السبب وراء تقديم طلب نقل الطالب من مدرسة إلى أخري.

يجب تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة نور التعليمية.

كم يستغرق نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى

بعد الانتهاء من تقديم طلب النقل يجب على ولي الأمر متابعة الطلب حيث إن الوقت المتوقع للنقل يكون 3 أيام عمل في الأقل.

طريقة متابعة الطلب المقدم لنقل طالب

يتم الرد على طلب النقل في مدة أقصاها ثلاث أيام، ولكن في حالة عدم الرد يمكن الاتصال على هذا الرقم 19996 ومتابعة الطلب ومعرفة الرد، حيث يكون هذا الرقم متاح للاتصال على مدار اليوم.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب النقل

عند تقديم طلب النقل يجب على ولي الأمر تجهيز بعض الأوراق اللازمة لقبول الطلب وإرفاقها، لذلك سوف نوضح ما هي المستندات المطلوبة في السطور التالية:

نسخة مصورة من بطاقة الهوية لولي الأمر ويشترط أن تكون سارية.

شهادة من مدرسة الطالب الحالية بنقل الطالب.

شهادة قَبُول من المدرسة الموجه إليها طلب النقل.

الخدمات التي يوفرها نظام نور للطلاب

يوفر نظام نور العديد من الخدمات الدراسية التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين و ذلك لتسهيل العملية التعليمية وتوفير الوقت ومن هذه الخدمات الآتي:

نقل الطلاب من مدرسة إلى أخري وتغيير النظام التعليمي.

معرفة بيانات مدارس الأبناء و استخراج الشهادات.

تقديم طلب حجز لشهادة طالب لم يدفع المصروفات الدراسية.

عرض الملفات الدراسية الخاصة بالطلاب.

معرفة نتائج الطلاب و مكافآتهم.

تقييد الطلاب بالفصل الصيفي.

تقييد الطلاب في التعليم العام.

توفير كل التقارير الخاصة باختبارات الطلاب.

متابعة الحضور اليومي للطلاب.

تسجيل حساب جديد ولي أمر في نظام نور وتسجيل طالب جديد

يتم التسجيل في نظام نور بحساب ولي الأمر لمتابعة أبنائهم وإتمام بعض الأمور الخاصة بهم مثل إجراء عملية نقل من مدرسة إلى أخرى ويتم التسجيل عن طريق الآتي:

الولوج إلى الرابط الرسمي لبرنامج نظام نور.

النقر على تسجيل ولي أمر جديد.

تدوين البيانات المطلوبة رَقم سجل ولي الأمر والاسم ثم النقر على التالي.

النقر على تسجيل طالب جديد ثم تدوين البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد وتحديد صلة القرابة وتحديد الصف.

ثم استكمال البيانات الشخصية للطالب.

تحديد المدرسة وتدوين كافة البيانات المتعلقة بها.

رفع كافة المستندات المطلوبة.