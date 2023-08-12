“اخر كلام” الشرقية للدخان تعلن انتهاء ازمة اسعار السجائر … وقرار عاجل يفرح المصريين خلال الأيام المقبلة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسعار السجائر التي قد يختلف سعرها من مكان إلى آخر، فقط صرح “هاني أمان” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن دخل الشركة هو الدخل الثاني بعد قناة السويس.

الشرقية للدخان تعلن انتهاء ازمة اسعار السجائر

وأشار”هاني” خلال حوار هاتفي له على قناة القاهرة والناس أن خط الشركة بقوم بإنتاج 500 علبة سجائر في الدقيقة الواحدة، وتقوم الشركة بتوزيع حوالي 3.5 مليار علبة سنوياً.

وأشار إلى أن السعر الرسمي لعلبة السجائر هو 24 جنيه وهو السعر المحدد للبيع بالأسواق، وأضاف إلى أن جشع التجار يجعلهم يبيعونها بسعر مضاعف ليصل مكسبهم إلى حوالي ما يقرب من 4.5 مليار جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان قامت بدفع حوالي ما يقرب من 85 مليار جنيه للضرائب.

وأضاف خلال نهاية حديثه إلى أنه من المقرر أن تعلن الشركة الشرقية للدخان عن عدة قرارات سوف تنهي ازمة اسعار السجائر،كما سوف تقوم الشركة أيضاً بضخ كميات أكبر من الاستهلاك حتى تتمكن من تغطية الحصة السوقية والتي قد تصل إلى 150 مليون سيجارة يومياً.

اسعار السجائر اليوم

ووفقاً للبيان التي نشرته شركة الشرقية للدخان على صفحتها الرسمية اليوم فقد جاءت أسعار السجائر في السوق المصري كالتالي: