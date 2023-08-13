“اسمك الثلاثي+ المحافظة” موعد نزول كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة وزارة العمل تكشف

موعد نزول كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة، بمجرد انتهاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الإعلان عن المستفيدين من الدفعة الرابعة للرعاية الاجتماعية، بدأ المواطنون في العراق يتطلعون لمعرفة موعد الكشف عن المستفيدين الجدد لشهر أغسطس، وتم تسهيل العملية من قبل الوزارة من خلال تقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي ومنصة مظلتي، مما ساهم في توفير وقت وجهد للمواطنين، يذكر أن أكثر من 300 ألف مواطن عراقي سجلوا للحصول على الدعم، وبعد الفحص تم قبول حوالى 200 ألف مستحق وفقًا لشروط الوزارة، تم تقسيمهم إلى مجموعات متفرقة نظرًا لعجز الميزانية النقدية في العراق عن تغطية هذا العدد الكبير من المستحقين.

موعد نزول كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة

بالنسبة إلى موعد نزول كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة فهو خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال بيان رسمي أعلنت فيه الوزارة، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أيضًا مجموعة من المعايير الضرورية التي يجب توافرها لمن يسعى للحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2023/2024 كالتالي:

تتضمن هذه المعايير أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً ومقيماً داخل الحدود العراقية.

وأن يكون عمره ما بين 18 و60 عاماً.

علاوة على ذلك، يجب تقديم مستندات تثبت وجود سبب يبرر حقه في الدعم مثل وجود مرض مزمن أو إعاقة تمنعه من العمل.

بالنسبة للمطلقات والأرامل والأيتام، يتعين أن يقدموا وثائق تؤكد وضعهم.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

يتيح لك التحقق من نتيجة طلبك للحصول على الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة الأسماء التي تم قبولها، يمكنك الوصول إلى كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة عبر القيام بالخطوات التالية: