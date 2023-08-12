الآن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية 2023 عبر موقع نتائجنا

يريد العديد من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا في دولة العراق حيث ظهرت النتيجة أمس وهناك العديد من أولياء الأمور الذين يريدوا التعرف على النتيجة النهائية وقد تأخرت النتيجة بسبب مراجعة ورصد العديد من الدرجات الإجمالية للصف السادس الاعدادي في كافة المحافظات والآن يمكن تحميل النتيجة بصيغة Pdf من خلال موقع نتائجنا في دولة العراق.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في محافظة العراق 2023

سوف نوضح لجميع أولياء الامور والطلاب والطالبات نتيجه الصف السادس الاعدادي في جميع محافظات العراق بعد ظهرها أمس وبعد رصد ومراجعه جميع الدرجات وقد أعلنت وزاره التربية والتعليم العراقية ان نسبة النجاح هذا العام أفضل من العام السابق كما وفرت الوزارة موقع نتائجنا من أجل تحميل النتيجة بكل سهولة ووضوح لجميع الطلاب وأولياء الأمور وسوف نوضح لكم الطريقة المناسبة من أجل التعرف على نتيجة السادس الاعدادي في المحافظات العراقية:

عليك في البداية الدخول إلى موقع نتائجنا داخل دولة العراق.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن نتائج الصف السادس في العراق.

بعد ذلك عليك كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

يجب كتابة اسم الطالب أو اسم الطالبة ثم كتابة اسم المقعد ثم بعد ذلك الضغط على النتيحة النهائية للصف السادس الاعدادي في محافظات العراق.

أو عليك تحميل النتيجة النهائية pdf على حسب المحافظة التابعة لطلاب والطالبات.

سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات.

اعتراضات نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق

ظهرت النتيجة النهائية للصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية فرصة تقديم اعتراض على نتيجة السادس الاعدادي لمن يرغب ذلك وسوف يتم النظر في ذلك الأمر من خلال الوزارة.