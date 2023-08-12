pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي molsa.gov.iq ووزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، يبحث الالاف من المواطنين عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي molsa.gov.iq ووزارة العمل العراقية، وخاصة بعدما أعلنت الوزارة عن اقتراب اعلان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة بعدما تم الانتهاء من أعمال البحث الميداني، حيث يستفيد الالاف الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل حالة التدهور الاقتصادية للبلاد، واليكم رابط استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة الدفعة الخامسة عبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي فور الكشف عنها، حيث من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين الدفعة الخامسة 2023 خلال الساعات القادمة حتى يتمكنوا من صرف الدعم المالي، ومن أجل استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة اتبع الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

او من خلال التوجه الى منصة مظلتي الالكترونية.

اختر قائمة الخدمات الالكترونية الموجودة عبر الموقع.

يتم اختيار الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023.

قم باختيار الوجبة ااخيرة.

ادخل بيانات المستعلم بشكل صحيح وسليم.

اختر تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

قم بفتح الملف الذي تم تحميله وابحث عن اسمك.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

وقد أعلنت وزارة العمل سابقا عن شروط برنامج الرعاية الاجتماعية 2023 للاستفادة من الدعم المقدم، وتلك الشروط هي: