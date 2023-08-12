توقعات نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2024-2023

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات الأردن، نتائج التوجيهي التي أوشك الاقتراب على ظهورها، حيث إن وزارة التربية والتعليم، تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من جميع أوراق الامتحانات الخاصة بنتائج الثانوية العامة 2023، والإعلان عنها في أقرب وقت، وفي هذا يتساءل الكثير من الطلبة عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي بالأردن، إضافة إلى أن هذه النتائج يتم التقديم إليها عقب ظهور نتيجة الثانوية مباشرة، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

رابط استخراج نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج القبول الجامعي في الأردن 2023، وفقًا لما يلي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم يتم الضغط مباشرة على زر “الاستعلام عن نتائج القبول الجامعي”.

ثم يتم إدخال جميع المعلومات الخاصة بكل طالب.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

النقر مباشرة على أيقونة “الدخول”.

الضغط مباشرة على زر “تحميل”.

في النهاية سيتم تحميل جميع النتائج الخاصة بالمفاضلات.

معدل القبول الجامعي في الأردن

بعد أن يتم ظهور نتائج الثانوية العامة في مختلف محافظات الأردن، وفقًا لمعدل القبول الجامعي الذي جاء على النحو التالي:-