“Mody Kids” تردد قناة مودي كيدز 2023 على النايل سات

أعلنت إدارة قناة Moody Kids عن تردد قناة مودي كيدز 2023، والذي يبث محتوى هام للأطفال، وتستهدف القناة تحقيق أقصى استفادة للأطفال من محتواها المتنوع الذي تعرضه لهم، وعملت القناة على استخدام أحدث أجهزة الصوت والصورة، وذلك من أجل عرض المحتوى في أفضل أوضاعه بما يسمح للجميع بالاستمتاع أثناء مشاهدة القناة، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة Moody Kids.

تردد قناة مودي كيدز

يعتبر التردد الجديد لقناة Moody Kids ذات إشارة قوية، حيث أن إدارة القناة تحرص على حصول المشاهدين الصغار على أعلى مستوى من الاستمتاع عند متابعتهم لما تقدمه القناة لمتابعيها، سواء كان ترفيهي أو تعليمي، وقام موقعنا بتوفير تردد قناة مودي كيدز الجديد لمتابعينا، حيث يمكن إضافة القناة والبحث عنها على جهاز الريسيفر من خلال بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11602/ 11603/11257).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

محتوى قناة مودي كيدز

حرصت قناة مودي كيدز على التنوع فيما تعرضه للأطفال الصغار، لذلك قامت بتقديم التالي لهم:

تعليم الأطفال وتأسيسهم فيما يفيدهم ويقويهم على القراءة والكتابة.

مساعدتهم على تنمية أفكارهم، وتعليمهم العديد من المهارات.

تقديم الكثير من البرامج الترفيهية، وكذلك التعليمية التي تنشط مستواهم الذهني، وتدعمهم في تنمية مستوى تفكيرهم.

تقديم الأفلام والمسلسلات الكرتونية.

مميزات قناة Moody Kids

تميزت قناة مودي كيدز بالكثير من المميزات مثل: