بدء تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول جميع المحافظات عبر وزارة التربية + قيمة الأجور لكل مادة

تقديم اعتراضات السادس الاعدادي، يترقب العديد من الطلاب معرفة المبلغ المطلوب وآخر موعد لتقديم الاعتراض، حيث يسعون للسداد بسرعة لتسجيل اعتراضهم على نتائج الدور الأول، من تجارب بعض الطلاب يشتكون أنهم يعيشون حالة من الظلم الواضح بسبب الدرجات المحصل عليها، حيث يتفاجأون بعدم تطابق النتائج مع توقعاتهم بعد مراجعة إجاباتهم بعد كل امتحان، وهذا الواقع يدفعهم إلى تقديم اعتراض لإعادة التصحيح واسترداد الدرجات التي لم تضاف خلال عمليات التصحيح، وبالفعل تأخذ وزارة التربية والتعليم في العراق هذه المشكلة بجدية، لذا تمنح الطلاب فترة لتقديم اعتراضاتهم على النتائج.

موعد فتح تقديم اعتراضات السادس الاعدادي

بعد اعتماد نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2023 في العراق، ستقوم وزارة التربية بتوفير فترة لتقديم الاعتراضات، سيكون بمقدور الطلاب تنزيل نتائج اعتراضاتهم من الموقع الرسمي للوزارة ومنصات أخرى معترف بها كنتائجنا، يمكن للطلاب من جميع التخصصات سواء كانوا في الفروع الأحيائية أو التطبيقية أو الأدبية، تقديم اعتراضاتهم على النتائج خلال فترة تمتد لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، ستتم معالجة الاعتراضات من خلال المدارس، وسيتم تحصيل مبلغ 3000 دينار عن كل مادة يتم تقديم اعتراض عليها.

تقديم اعتراض على النتائج السادس الاعدادي 2023

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الإعدادي في العراق، تُقدم فرصة تقديم اعتراضات السادسالاعدادي على نتائج الامتحانات النهائية، في حال كان لديك اعتراض على نتيجتك، تتطلب الخطوات التالية: