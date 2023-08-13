مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي

تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات شعبة علمي علوم 2023، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرب موعد تسجيل الرغبات، حيث ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثانية من شعبة العلوم 2023، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق 15 أغسطس 2023، لذلك يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي 2023

ومع تطلع العديد من طلاب الثانوية العامة في معرفة تنسيق المرحلة الثانية للعلوم العلمية 2023، فمن المتوقع أن تكون مؤشرات التنسيق لكليات شعبة العلمي علوم للمرحلة الثانية عام 2023 على النحو التالي:

كلية علوم جامعة عين شمس وجامعة المنيا: 83.41%

كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة: 84%.

السياسة والاقتصاد في بني سويف: 83.41%.

كلية الحاسبات والمعلومات جامعه القاهره: 84.42%.

كلية العلوم جامعة المنوفية: 83.17%.

كلية العلوم في دمياط وقناة السويس وجامعة بورسعيد: 83.17%.

كلية العلوم بالفيوم: 82.92%.

كلية العلوم في بني سويف وجامعة حلون: 82.6%.

كلية العلوم بنات جامعة عين شمس: 82.4%.

كلية التمريض في دمياط: 82.91%.

كلية التمريض في المنوفية:80.97%.

كلية التمريض في دمنهور: 81.46%.

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها: 80.73%.

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان: 79.75%.

كلية علوم البترول والتعدين في مطروح: 81.21%.

أما بالنسبة لطلبة علمي رياضة فمن المتوقع أن تكون هناك أماكن محدودة في كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات ومعاهد الهندسة العليا لطلاب المرحلة الثانية، حيث أن طلاب المرحلة الاولى 15 الف طالب وطالبة، وتستوعب هذه الكليات حوالي 18000 طالب، ولكن ستكون هناك زيادة طفيفة في الحد الأدنى بين نصف درجة ودرجة واحدة، وربما يستقر تنسيق بعض الكليات مع تنسيق العام الماضي، وذلك بسبب تشابه المجموعات والنسب المئوية وأعداد الطلاب المقبولة.

إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى2023

جدير بالذكر أنه تم غلق باب التسجيل الإلكتروني لطلبة الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى الساعة 19:00 يوم الخميس الماضي، والذي يوافق 10 أغسطس 2023، وينتظر العديد من الطلاب موعد إعلان النتائج لتنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي الحالي 2023، ومن المقرر ان يتم الإعلان عنها بداية هذا الأسبوع، حتى يعرف كل طالب الكلية التي يتقدم لها، ويتمكن فعليًا من التقدم إلى الكلية قبل انتهاء القبول في الجامعات.