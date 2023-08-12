NOW “الهلال ضد النصر” تردد قناة SSC الرياضية السعودية لمتابعة نهائي كاس الملك سلمان للأندية 2023

تردد قناة SSC الرياضية السعودية والتي تنقل الآن بطولة كأس الملك سلمان لأندية وأقيمت بالأمس مباريات دور النصف النهائي بين الأربع فرق المتأهلة وهى النصر السعودي والشباب والهلال والشرطة وتنقل أحداث المباريات عبر باقة قنوات السعودية الرياضية، من خلال الترددات الجديدة التي نستعرضها إليكم تفصيلا من خلال هذا المقال.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

متبقي الآن مباراة النهائية فقط من بطولة كاس الملك سلمان للأندية والتي حسمت بالأمس، بين النصر السعودي والذي تمكن من الفوز على الشرطة، وليواجه الهلال السعودي الذي صعد على حساب الشباب، للمنافسة على اللقب بينما يواجة الشباب الشرطة للمنافسة على المركز الثالث ،وتقام مباراة النهائي يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، ومن المرجح انه سوف تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وفى تمام العاشرة مساء بتوقيت دبى وتنقل عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة، ووجب التنويه على انه لا توجد أي قنوات اخرى تنقل البطولة سواء على الأقمار الصناعية النايل سات أو العرب سات أو غيرهم من الأقمار الصناعية.

مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية

انتهت بالأمس مباريات دور نصف النهائي بين الشباب ضد الهلال بنتيجة هدفين دون رد لصالح الهلال، وبالتالي سوف يواجه الهلال النصر السعودي في مباراة النهائي المقبلة للمنافسة على اللقب الأول من بطولة كاس الملك سلمان للأندية، والتي حققت نجاح كبير في موسمها الأول وتمكنت الأندية السعودية من حسمها على ارضها وسط جماهيرها في نهائي سعودي مرتقب، وتنقل البطولة بالكامل على شبكة قنوات السعودية الرياضية الجديدة والتي تراعى البطولة منذ انطلاقها وتعرضها مشفرة للمتابعين من خارج المملكة العربية السعودية، بينما هي مفتوحة إلي مشاهدين في المملكة، نتابع معهم لحظة بلحظة الآن مباراة نهائي كاس الملك سلمان لأنديه على مدار الأيام المقبلة من اخر الأخبار لكلا الفريقين المتأهلين على تردد قناة SSC السعودية الرياضية على اشارتها الجديدة على الأقمار الصناعية التالية وكل ما عليك هو تطبيق البيانات بشكل صحيح على جهاز الاستقبال الخاص بك: