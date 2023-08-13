هنا….مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحله الثانية أدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعدادها للإعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى 2023-2024، والمقرر اعلانها يوم الاثنين المقبل، وفق الحدود الدنيا التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ويتساءل الكثير من الطلاب عن موعد بدء تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية والثالثة عام 2023، وكشفت مصادرنا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التنسيق الثانوي العام المرحلة الثالثة عام2023 سيكون مباشرة بعد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023

مع انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، أصبح العديد من طلاب الثانوية العامة ينتظرون المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 ادبي ليبدأ في غضون أيام قليلة، تحسبا للإعلان عن الحد الأدنى للقبول للكليات والمعاهد العليا وكذلك عدد الأماكن المتاحة بها، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من عام 2023 بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل، لطلبة الشعبتين أدبي وعلمي “علوم – رياضة”، من المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا المطلوبة للالتحاق بالكليات بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأول، والتي سيتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

يبحث طلاب الشهادة الثانوية عن تنسيق المرحلة الثانية الأدبية 2023 وفيما يلي نوضح لكم تنسيق المرحلة الثانية لكليات القسم الأدبي مقارنة بالعام الماضي 2022.

تنسيق كلية التجارة أدبي

كلية التجارة جامعة الزقازيق 288 درجة.

كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 287 درجة.

كلية التجارة في بورسعيد 279 درجة.

كلية التجارة جامعة كفر الشيخ 275 درجة.

كلية التجارة جامعة أسوان 271 درجة.

كلية التجارة في دمنهور 271 درجة.

كلية التجارة جامعة طنطا 271 درجة.

كلية التجارة جامعة سوهاج 265 درجة.

كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 276 درجة.

كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنصورة 274 درجة.

تنسيق كلية الآداب

كلية آداب في أسيوط 259 درجة.

كلية آداب انتساب موجه أسوان 259 درجة.

كلية آداب سوهاج 258 درجة.

كلية آداب المنيا 258 درجة.

كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي 255 درجة.

تنسيق كلية حقوق أدبي

كلية الحقوق جامعة أسيوط 256 درجة.

كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 254 درجة.

كلية الحقوق جامعة طنطا 255 درجة.

موعد بدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023؟

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، والذي سيكون بعد بضعة أيام، بحسب ماأعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم الاثنين 14 أغسطس، للبدأ تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية والعلمية “علوم – رياضة” 2023.