وفاة الشيخ ماهر المعيقلي إمام المسجد الحرام تُثير غضب الجميع أول رد حاسم من “السديس” على حالته الصحيه!!

يعد الشيخ ماهر المعيقلي، من أهم الشيوخ البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث إنه إمام وخطيب المسجد الحرام، قد قام أمس بتأدية خطبة الجمعة وسط حضور كبير من المعتمرين وزوار البيت الحرام، لكن عقب الانتهاء من الخطبة ذهب لتأدية الصلاة، إلا أنه قد أصاب بإعياء شديد مما دفعة إلى عدم إكمال الصلاة، وتراجع على الفور ليتقدم حينها الشيخ الدكتور عبد السديس ليؤم بالناس ويكمل الصلاة.

حقيقة وفاة الشيخ المعيقلي

وفي ظل هذه الأزمة المرضية التي يُعاني منها الشيخ ماهر المعيقلي، ظهرت عليه العديد من الشائعات المغرضة، التي تُفيد بوفاة بسبب الوعكة الصحية التي مر بها، وانتشر هذا الخبر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المضللة، إلا أن رئيس الحرمين الشريفين، الدكتور عبد الرحمن السديس، ظهر مؤخرًا ليطمئن الجميع على صحة الشيخ ماهر المعيقلي، وأنه مجرد دوران من أشعة الشمس العالية، لكن هو الأن بصحة جيدة، ويعمل على إجراء الفحوصات الطبية.

وعكة صحية للشيخ ماهر المعيقلي

لم تكن هي أولى الوقائع التي حدثت في مثل هذه المواقف، بل هناك الكثير على مستوى العالم من مر بمثل هذه المواقف، لكن سرعان ما يكون هناك رد فعل قوي وسريع من جميع من يتقنون أركان الصلاة، وهو ما فعلة الشيخ السديس في الفيديو الذي ظهر فيه أمس، لسرعان ما يتقدم بديلاً عن المعيقلي ويُكمل الصلاة، فضلاً عن أن الكثير من محبي الشيخ ماهر المعيقلي حزنوا عليه حزنًا شديدًا، وقام بتوجيه الدعوات له وأن يشفيه ويُخفف الله عز وجل عنه.