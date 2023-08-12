تحديث .. تنسيق معهد فني تمريض 2024 جميع المحافظات بالدرجات
مع اقتراب إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى من الجامعات عام ( 2023 – 2024 )، يزداد اهتمام طلاب شعبة العلمي علوم من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام 2023 بمعرفة تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض لنفس العام، والذي يتألف من 25 معهد.
هذا الاهتمام يأتي من خلال رغبة هؤلاء الطلاب في الحصول على معلومات دقيقة حول متطلبات القبول وشروط التسجيل في هذا المعهد المتخصص في تمريض، وكذلك عن الخيارات المتاحة لهم بالنسبة للتنسيق والقبول في هذا المجال، يُعد التمريض مهنة مهمة ومرموقة، ولذا فإن الطلاب يسعون للحصول على فرصة للتعلم والتدريب في هذا المجال.
تنسيق معهد فني تمريض 2024
تنسيق الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية يعد محورًا رئيسيًا في حياة الطلاب الجامعية ومسارهم التعليمي والمهني، من المهم أن يكون للطلاب معرفة دقيقة بالمعاهد والخيارات المتاحة لهم، وبالتالي يسعون للبحث والاستفسار عن تنسيق معهد فني التمريض لعام ( 2023 – 2024 ) والتأكد من جميع التفاصيل الضرورية قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن مستقبلهم الدراسي والمهني.
تنسيق معهد فني تمريض العام الماضي للمعرفة
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض الزقازيق بـ فاقوس : 310 درجات بنسبة مئوية 75.60%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض أسيوط : 293 درجة بنسبة مئوية 71.46%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض سوهاج : 290 درجة بنسبة مئوية 70.73%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض جنوب الوادي : 289 درجة بنسبة مئوية 70.48%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض بنها : 286 درجة بنسبة مئوية 69.75%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض بني سويف: 269 درجة بنسبة مئوية 65.60%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض الفيوم: 260 درجة بنسبة مئوية 63.41%.
- الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني تمريض بمستشفى وادي النيل : 250 درجة بنسبة مئوية 60.97%.