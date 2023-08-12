موعد نزول حساب المواطن الدفعة 69 لشهر اغسطس .. وخطوات الاعتراض علي الدعم

قد تم الانتهاء من صرف الدفعة 69 لشهر أغسطس 2023 التي تشمل الدعم الإضافي المعلن عنه من قبل الملك لجميع المستفيدين في حساب المواطن، والتي يستمر صرفه لنهاية شهر سبتمبر ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات الاعتراض علي الدعم.

الاعتراض علي الدعم في الدفعة 69

تم التصريح من قبل برنامج دعم المواطن أن أجمالي المستفيدين الحاصلين على الدعم وصلوا 76% وكما انهم حصلوا على دعم يقدر بمبلغ يصل لملايين وتم القيام بهذا الدعم للعمل على حصول الفقراء والمحتاجين على دعم لسداد مسلتزماتهم.

كيفية الاعتراض حساب المواطن

صرح البرنامج عن انه يتم الاعتراض من خلال القيام ببعض من خطوات حساب المواطن للدفعة 69 ومنها.

يتم الدخول على موقع حساب المواطن.

ثم تسجيل الدخول من اسم المستفيد وكلمة المرور.

بعدها يتم اختيار دراسة الأهلية.

ثم يتم القيام باختيار أسباب عدم أهلية المستفيد.

الاطلاع على الإشعار يمكن أن تقدم اعتراض حساب المواطن.

انقر على زر تاكيد.

ما هي مدة اعتراض حساب المواطن

يرغب الكثير من المستفيدين التعرف على مدة اعتراض حساب المواطن والتي يمكن ان تصل لثلاث اشهر بدأ من صدور نتائج الأهلية، ولا يتم قبول اي اعتراض بعد مرور هذه المدة ويمكن ان يقوم بتقديم طلب جديد على برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم المقدم.

الدعم الإضافي لحساب المواطن

صرح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على القيام بتقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج مدة شهرين حيث انه يعمل على رفع مستوي المعيشة وقد قدم هذا الدعم من قبل في شهري يناير وأبريل 2023م.