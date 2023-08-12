result نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023|| رابط استخراج نتائج الثانوية العامة الاردنية عبر moe.gov.jo وزارة التربية والتعليم

نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023، في الوقت الحالي تعتبر نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023 هي ما يشغل بال الطلاب والطالبات في كافة المدن الاردنية، حيث من المقرر أن يتم ظهور نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023 في القريب العاجل عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع توجيهي جو بعد أن يتم اعتمادها رسميا قبل حلول النصف الثاني من الشهر الجاري، واليكم رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 الرسمي من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023

وينتظر الاعلان عن نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023 في كافة مدن المملكة الهاشمية “عمان، الزرقاء، اربد، الرصيفة، وادي السير،…” في يوم الثامن عشر من شهر اغسطس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث سيتم عقدمؤتمر للكشف عن نسبة النجاح في نتائج توجيهي الاردن 2023 ومعرفة اسماء الاوائل في تلك المرحلة من البنين والبنات ليتم تكريمهم لاحقا، وكانت امتحانات الثانوية العامة الاردنية قد انتهت في يوم 25 من شهر يوليو الماضي، والآن ينتظر الطلاب الإعلان عن النتائج حتى يتسنى لهم معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الفترة الحاسمة التي تحدد مستقبلهم الجامعي، والآن مع خطوات الحصول على نتائج توجيهي الاردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

اختر قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

اختر نتائج توجيهي الاردن بالاسم 2023.

اختر اسم المدينة التابع لها الطالب.

اختر شعبتك “علمي ، ادبي”.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد وبالمجموع الكلي.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة الاردنية 2023

وقريبا يمكن استخراج نتائج الثانوية العامة الاردنية 2023 اونلاين، وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الناجحين في هذا العام 235642 طالبا من إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مدارس المملكة الهاشمية البالغ 3575664 طالب، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.