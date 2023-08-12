عربي و دولي
ارتفاع مثير لأسعار الكتب الخارجية .. أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل الكتاب وصل لـ 900 جنيه؟
أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل، قبل حلول العام الدراسي شهدت الاونة الاخيرة حالة من القلق الشديد وذلك عقب نشر لسته كبيرة بأسعار كافة الكتب الخارجية والتي تعد من اهم المصادر التي يقوم الطلاب بالمراجعة والمذاكرة منها والتي شهدت اسعار جنونية عن السنوات المتاضية بداية من مرحلة رياض الأطفال (كي جي 1- 2)، الابتدائي، الإعدادي والثانوي وسوف نوفر لحضراتكم الاسعار الرسمية في الاسواق للكتب الخارجية من اجل معرفتها.
أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل 2024
وعلق الكثير من اولياء الامور علي الاسعار التي شهدوها علي مواقع التواصل الاجتماعي وحلت بغضب كبير للغاية وعلق احدهم وقال ” هي جت علي الكتب هي كمان الواحد ناقص يبيع هدومة الدنيا خلاص بقت صعبة لنا الله” وعلق الكثير من اولياء الامور علي المعيشة بالوقت الحالي في ظل الغلاء المستمر للكثير من السلع المعروفة وبالاخص مع حلول العام الدراسي الجديد .
أسعار كتب الامتحان 2024
- سعر كتاب الامتحان علوم للصف الأول الإعدادي الجزء الأول: 120 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان عربي للصف الأول الإعدادي جزء 1: 135 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان علوم تانية إعدادي جزء 1: 120 جنيه.
- كتاب الامتحان عربي للصف الثاني الإعدادي جزء 2: 140 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان علوم للصف الثالث الإعدادي: 130 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان لغة عربية للصف الثالث الإعدادي: 145 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان كيمياء شرح 3ث: 220 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان أحياء للصف الثالث الثانوي شرح: 140 جنيه.
- سعر كتاب الامتحان جيولوجيا تالتة ثانوي: 225 جنيه.
أسعار كتب الشاطر 2024
- سعر كتاب الشاطر عربي للصف الأول الابتدائي: 95 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر عربي للصف الثاني الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر عربي للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر عربي للصف الرابع الابتدائي: 115 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر عربي للصف الخامس الابتدائي: 120 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر رياضيات للصف الأول الابتدائي: 95 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر رياضيات للصف الثاني الابتدائي: 95 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر رياضيات للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر إنجليزي للصف الأول الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر إنجليزي للصف الثاني الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر إنجليزي للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر علوم للصف الرابع الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر دراسات للصف الرابع الابتدائي: 95 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر علوم للصف الخامس الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر بوكليت عربي للصف الثالث الإعدادي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر بوكليت دراسات للصف الثالث الإعدادي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الشاطر بوكليت العلوم للصف الثالث الإعدادي: 99 جنيه.
سعر كتاب Bit by Bit 2024
- سعر كتاب بت باي بت كونكت 1 للصف الأول الابتدائي: 95 جنيه.
- سعر كتاب Bit by Bit كونكت 2 للصف الثاني الابتدائي: 95 جنيه.
- سعر كتاب بيت باي بيت كونكت 3 للصف الثالث الابتدائي: 100 جنيه.
- سعر كتاب Bit by Bit كونكت 4: للصف الرابع الابتدائي: 105 جنيه.
- سعر كتاب بيت باي بيت للصف الخامس الابتدائي كونكت 5: 105 جنيه.
- سعر كتاب Bit by Bit للصف الأول الإعدادي: 105 جنيه.
- سعر كتاب Bit by Bit للصف الثاني الإعدادي: 105 جنيه.
أسعار كتب الباهر 2024
- سعر كتاب الباهر كي جي وان كونكت إنجليزي: 55 جنيه.
- سعر كتاب كونكت بلس كي جي 1: 58 جنيه.
- سعر كتاب الباهر كونكت إنجليزي كي جي 2: 55 جنيه.
- سعر كتاب الباهر كي جي 2 كونكت بلس: 58 جنيه.
- سعر كتاب الباهر للصف الأول الابتدائي رياضيات: 80 جنيه.
- سعر كتاب الإنجليزي كونكت للصف الأول الابتدائي: 88 جنيه.
- سعر كتاب الإنجليزي كونكت بلس أول ابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الباهر للصف الثاني الابتدائي رياضيات: 80 جنيه.
- سعر كتاب الباهر إنجليزي كونكت تانية ابتدائي: 88 جنيه.
- سعر كتاب الباهر للصف الثاني الابتدائي كونكت بلس: 99 جنيه.
- سعر كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي: 80 جنيه.
- سعر كتاب الإنجليزي كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الرياضيات للصف الرابع الابتدائي: 86 جنيه.
- سعر كتاب الإنجليزي بلس رابعة ابتدائي: 99 جنيه.
- سعر كتاب الرياضيات للصف الخامس الابتدائي: 85 جنيه.
- سعر كتاب الإنجليزي كونكت بلس للصف الخامس الابتدائي: 99 جنيه.
أسعار كتب الأضواء 2024
- سعر كتاب الأضواء كي جي 1-2 عربي: 85 جنيه.
- سعر كتاب الأضواء رياضيات كي جي 1- 2: 85 جنيه.
- سعر كتاب الأضواء إنجليزي كي جي 1- 2: 85 جنيه.
- كتاب الأضواء رياضيات أولى ابتدائي: 100 جنيه.
- كتاب الأضواء لغة عربية للصف الأول الابتدائي: 115 جنيه.
- كتاب الأضواء عربي تانية ابتدائي: 120 جنيه.
- كتاب الأضواء للصف الثاني الابتدائي رياضيات: 110 جنيه.
- سعر كتاب الأضواء تالتة ابتدائي رياضيات: 115 جنيه.
- سعر كتاب الأضواء عربي للصف الثالث الابتدائي: 125 جنيه.
أسعار كتب المعاصر 2024
- سعر كتاب المعاصر كونكت كي جي وان: بقيمة 100جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت كي جي ي تو: 100جنيه.
- سعر كتاب المعاصر بلس كي جي وان: 130جنيه.
- سعر كتاب المعاصر بلس كي جي تو: 130جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت للصف الأول الابتدائي: 120جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت للصف الثاني الابتدائي: 125جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت للصف الثالث الابتدائي: 130جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الأول الابتدائي: 165جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الثاني الابتدائي: 165جنيه.
- سعر كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي: 165جنيه.
- سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الأول الإعدادي: 140جنيه.
- سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثاني الإعدادي: 140جنيه.
- سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثالث الإعدادي: 145جنيه.
- سعر كتاب ماث للصف الأول الابتدائي: 180جنيه.
- سعر كتاب المعاصر رياضيات للصف الثالث الثانوي 2023-2024: يقدر بنحو 445 جنيه.
- سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023-2024: يقدر بنحو 225 جنيه.