ارتفاع مثير لأسعار الكتب الخارجية .. أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل الكتاب وصل لـ 900 جنيه؟

أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل، قبل حلول العام الدراسي شهدت الاونة الاخيرة حالة من القلق الشديد وذلك عقب نشر لسته كبيرة بأسعار كافة الكتب الخارجية والتي تعد من اهم المصادر التي يقوم الطلاب بالمراجعة والمذاكرة منها والتي شهدت اسعار جنونية عن السنوات المتاضية بداية من مرحلة رياض الأطفال (كي جي 1- 2)، الابتدائي، الإعدادي والثانوي وسوف نوفر لحضراتكم الاسعار الرسمية في الاسواق للكتب الخارجية من اجل معرفتها.

أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل 2024

وعلق الكثير من اولياء الامور علي الاسعار التي شهدوها علي مواقع التواصل الاجتماعي وحلت بغضب كبير للغاية وعلق احدهم وقال ” هي جت علي الكتب هي كمان الواحد ناقص يبيع هدومة الدنيا خلاص بقت صعبة لنا الله” وعلق الكثير من اولياء الامور علي المعيشة بالوقت الحالي في ظل الغلاء المستمر للكثير من السلع المعروفة وبالاخص مع حلول العام الدراسي الجديد .

أسعار كتب الامتحان 2024

سعر كتاب الامتحان علوم للصف الأول الإعدادي الجزء الأول: 120 جنيه.

سعر كتاب الامتحان عربي للصف الأول الإعدادي جزء 1: 135 جنيه.

سعر كتاب الامتحان علوم تانية إعدادي جزء 1: 120 جنيه.

كتاب الامتحان عربي للصف الثاني الإعدادي جزء 2: 140 جنيه.

سعر كتاب الامتحان علوم للصف الثالث الإعدادي: 130 جنيه.

سعر كتاب الامتحان لغة عربية للصف الثالث الإعدادي: 145 جنيه.

سعر كتاب الامتحان كيمياء شرح 3ث: 220 جنيه.

سعر كتاب الامتحان أحياء للصف الثالث الثانوي شرح: 140 جنيه.

سعر كتاب الامتحان جيولوجيا تالتة ثانوي: 225 جنيه.