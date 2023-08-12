خـبرني-_- فحص نتائج التوجيهي 2023 الأردن رسالتس الثانوية العامة الأردنية توضيح بشأن إعلانها اليوم

نتائج التوجيهي 2023 الأردن شهدت محركات البحث تزايد في عمليات البحث حول نتائج التوجيهي الأردني عبر محركات البحث جوجل، وجاء ذلك البحث الكبير بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج التوجيهي لعام 2023 الدور الأول، فقد تم الانتهاء من أداء امتحانات الطلاب في الفترة الأخيرة تبعاً للجدول التي قامت وزارة التربية والتعليم بالأردن بالإعلان عنه، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 الأردن

يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن من خلال إتباع بمجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، وهذا من خلال الموقع الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاقه وإليكم الخطوات كالتالي:-

على الطالب أن يقوم بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردني.

يقوم الطالب بالنقر على أيقونة خدمات نتائج الطلاب عبر الموقع.

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023.

على الطالب أن يقوم باختيار القسم الخاص به سواء كان علمي أو أدبي.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تسجيل رقم جلوس الطالب بدقة.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، حتى تظهر بشكل مباشر.

نتائج التوجيهي الأردني لعام 2023

حرص مدير إدارة الامتحانات والاختبارات محمد كنانة بوزارة التربية والتعليم بالأردن في الآونة الأخيرة بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، حيث تم الإعلان بأنه من المقرر الكشف عن النتائج الخاصة بالطلاب بالأيام القادمة، وهذا عبر مؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان عنه عبر الوزارة بنسب نجاح الطلبة والطالبات، وهذا بعدما تم إصدار قرار رسمي بالوزارة بشأن إعلان نتائج التوجيهي بمنتصف شهر أغسطس، وهذا بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات للطلاب بكافة المحافظات، وهذا بعدما تم رصد كافة الدرجات للتمهيد لعرض النتائج خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق، ومن الجدير بالذكر أنها النتائج التي يتم الحصول عليها من خلال تسجيل رقم الجلوس، وهناك بعض المصادر التي نوهت على أن نسب الطلاب ارتفعت طبقاً لما جاء بالمؤشرات الأولى بالنتائج.

موعد الإعلان عن النتائج

سيتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الموافق 16 من أغسطس الجاري.