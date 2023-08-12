وزارة التموين تعلن اسعار السلع التموينية لشهر اغسطس ٢٠٢٣ .. تعرف علي نصيب الافراد علي بطاقة التموين وسعرها

يهتم البعض بالتعرف على أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، حيث تتضمن عدد 32 سلعة تموينية يتم صرفها على بطاقات التموين، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2023.

أسعار السلع التموينية عن شهر أغسطس 2023

سعر السكر في التموين 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

كما ان سعر الأرز 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

يبلغ سعر الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

سعر المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سعر المربى 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع التموينية المعلبة 2023

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

اما عن سعر الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر الخل 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

نصيب الفرد من السلع التموينية