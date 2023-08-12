بأقوى اشارة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات لمشاهدة اجدد الافلام والبرامج الوثائقية على مدار الساعة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023، دائما ما يشهد “جوجل” عمليات بحث متزايدة حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 على نايل سات والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية المميزة والفريدة من نوعها، إذ تقوم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض مجموعة من البرامج والافلام الوثائقة التي لا تعرض على أي قناة أخرى، من أجل إثراء عقل المشاهد بالكثير من المعلومات عن الظواهر الطبيعية والحيوانات، واليكم كيفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جهازك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

ويمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 في ثواني من خلال ادخال الاحداثيات الخاصة به، واختيار القمر الصناعي المناسب لتقوم على مدار الساعة بمتابعة مجموعة من البرامج الشيقة والمميزة، واليكم احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023:

القمر الصناعى: نايل سات

– التردد: 11411 ميجاهرتز.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 30000.

– معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو 3/4.

طريقة استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

وبخطوات بسيطة وبدون الاستعانة بأي فني يمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 في لحظات، فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بادخال الرقم السري وعادة ما يكون “0000”.

اختر الدخول على التركيب الهوائي.

اختر اضافة تردد قناة جديد.

ادخل الاحداثيات السابقة والخاصة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

حدد القمر الصناعي.

اضغط على كلمة “بدء البحث”.

انتظر حتى ينتهي البحث نهائيا.

اضغط على كلمة “حفظ”.

ستظهر القناة في القائمة.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة من البرامج الشيقة والتي تحتوي على المعلومات مثل: