استقبال تردد قناة طيور الجنة 2023 المخصصة لعرض فقرات كرتون وأناشيد للأطفال على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات نقدمه إليكم، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث يبحث الأهل وأولياء الأمور عن مصادر مفيدة وآمنة لترفيه أبنائهم وتعليمهم في نفس الوقت، وتعد هذه القناة المخصصة للأطفال مصدرًا هامًا لتوفير محتوى ذو جودة عالية يجمع بين التعليم والتسلية للصغار.

تردد قناة طيور الجنة 2023

تأسست قناة طيور الجنة بهدف تقديم محتوى مفيد يساهم في تطوير شخصية الطف، وتقدم القناة مفاهيم تربوية صحيحة ومهمة، وتقدمها القناة بأسلوب مشوق مناسب لعقولهم الصغيرة، ويتم تقديم هذه المفاهيم من خلال أغاني وقصص وأنشطة.

تعمل قناة طيور الجنة على تجديد محتواها بانتظام لضمان عدم ملل الأطفال من المشاهدة، وتُقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تشمل مواضيع مثل تعلم الحروف والأرقام، الأخلاق والقيم الدينية، وغيرها من المفاهيم الهامة.

بيانات تردد قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال

للتمتع بمحتوى قناة طيور الجنة، يجب ضبط التردد الصحيح على جهاز الاستقبال، وهذه تفاصيل التردد:

التردد: 11315

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

مميزات قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة محتوى متجدد بشكل مستمر، مما يحافظ على انتباه واهتمام الأطفال بمشاهدتها، ويتم تقديم المفاهيم بأسلوب سلس ومشوق يسهم في تعزيز تعلمهم ونموهم الشخصي.

تعتبر قناة طيور الجنة شريك مهم في تعزيز القيم والأخلاق الحسنة لدى الأطفال، ومن خلال الأغاني والقصص، يتعلم الأطفال قيمًا هامة مثل الصدق، العدالة، التعاون وغيرها.

تقدم القناة محتوى يساعد على تطوير مهارات التعلم لدى الأطفال، وتعزز من مهاراتهم اللغوية من خلال تعلم الحروف والكلمات، كما تساهم في تنمية مهاراتهم الاجتماعية من خلال تعليم القيم الاجتماعية والتعاون.

نجوم قناة طيور الجنة

تضم قناة طيور الجنة مجموعة متميزة من النجوم الذين يقدمون المحتوى ويشاركون في الأغاني والبرامج، وبعض هؤلاء النجوم هم: خالد مقداد، ووليد مقداد، والمعتصم بالله مقداد، وجنى مقداد، وجاد واي.