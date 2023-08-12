50^%-60%تدخلك كلية اية… مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية تحــــت

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك اي يبحث الكثير من الطلاب على مؤشرات المرحلة الثانية وذلك عقب إعلان المرحلة الأولى حيث جاء تنسيق المرحلة الأولى الحد الأدنى 362 درجة للشعبة العلمية بنسبة 88.29%، والحد الأدنى 342 درجة لشعبة رياضة والحد الأدنى 289.5 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 70.61%، ومن المتوقع انخفاض التنسيق عن العام الماضي وذلك سبب انخفاض عدد الناجحين عن العام الماضي وكما جاء في العام الماضي نزول كليات الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن في المرحلة الثانية نتوقع نزولها أيضا في هذا العام.

موعد تنسيق كليات الثانوية العامة المرحلة الثانية

تم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتائجها فورا وتم غلق التسجيل في المرحلة الأولى وتم الإعلان عنها يوم 8 أغسطس وتم فيها الإعلان عن الحد الأدنى لكيات المرحلة الأولى و بدأ تنسيق المرحلة الثانية بعدها مباشرة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك اي

كما جاء تنسيق الثانوية العامة علمي علوم المرحلة الثانية للعام الماضي بين 246 درجة بنسبة 60% إلى 365 درجة بنسبة 89.02%، وانخفض تنسيق 2023 الجاري عن العام الماضي بسبب زيادة أعداد الطلاب أصحاب المجاميع الأقل.

من المتوقع انخفاض تنسيق المرحلة الثانية عن العام الماضي وذلك لقلة مجاميع الطلاب عن العام الماضي حيث جاء تنسيق المرحلة الثانية العام الماضي الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 للشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، وعدد الطلاب: 223294 طالب، أما الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر وعدد الطلاب: 45908 طالب.

خطوات تسجيل الرغبات

أولا: الذهاب الى موقع تنسيق الثانوية العامة الرسمي ،ثانيا: قم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السرى “يجب عدم إعطاء رقم الجلوس والرقم السرى لأى شخص آخر والاحتفاظ به “،ثالثا: سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالطالب رابعا: اضغط على التالي لتأكيد البيانات (إذا وجد أي أخطاء بالبيانات التي لا يجب تعديلها عليك الاتصال فورا بالرقم 19468) خامسا: ستظهر شاشة تسجيل وتعديل الرغبات وبها 75 رغبة عليك ملئهم بالترتيب سادسا: قم بالضغط على تسجيل وسيظهر لك قائمة.