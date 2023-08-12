معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024 لطلاب علمي وادبي في عموم المحافظات

معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024، يبحث الالاف من الطلاب وذاويهم الآن عن معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024 التي تم الاعلان عنها رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي البحث العلمي فور الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بكافة فروعه خلال الساعات الماضية، وقد جائت نسبة النجاح مرتفعة إلى حدا كبير الامر الذي ترتب عليه زيادة الحدود الدنيا للقبول في الجامعات، واليكم معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024.

معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024

وقد تم الكشف عن معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024 خلال الساعات الماضية بشكل رسمي، ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي تناسب مجموعه الذي حصل عليه في نتيجة السادس الاعدادي، على أن يتم قريبا فتح باب التسجيل للالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024

جامعة البصرة كلية الطب 99.67 جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57 جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83 جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33 جامعة البصرة كلية العلوم 82.67 جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17 جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75 جامعة البصرة كلية القانون 82 جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33 جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17 جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33 جامعة البصرة كلية الزراعة 60 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33 جامعة البصرة كلية الآداب 68.67 جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83 جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33 جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13 جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 86.33 جامعة الموصل كلية العلوم 88 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 67.67 جامعة الموصل كلية علوم البيئة وتقاناتها 62 جامعة الموصل كلية الحقوق 78.83 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 65.5 جامعة الموصل كلية التمريض للذكور 97.67 جامعة الموصل كلية التمريض للبنات 95.33 جامعة الموصل كلية الطب البيطري 70.17 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 60 جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة 74.5 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 83.33 جامعة الموصل كلية التربية للبنات 62.17 جامعة الموصل كلية الآداب 72.83 جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 62.83 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 69 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 61.17 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 71.67 جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 60 جامعة الموصل كلية الاثار 60 جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 63

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2023/2024