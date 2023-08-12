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معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024 لطلاب علمي وادبي في عموم المحافظات

معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024

Dina elmaghrabyمنذ ساعة واحدة
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معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024
معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024

معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024، يبحث الالاف من الطلاب وذاويهم الآن عن معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024 التي تم الاعلان عنها رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي البحث العلمي فور الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بكافة فروعه خلال الساعات الماضية، وقد جائت نسبة النجاح مرتفعة إلى حدا كبير الامر الذي ترتب عليه زيادة الحدود الدنيا للقبول في الجامعات، واليكم معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024.

معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024

وقد تم الكشف عن معدلات القبول في جامعات العراق 2023/2024 خلال الساعات الماضية بشكل رسمي، ليتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي تناسب مجموعه الذي حصل عليه في نتيجة السادس الاعدادي، على أن يتم قريبا فتح باب التسجيل للالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024

جامعة البصرةكلية الطب99.67
جامعة البصرةكلية طب الزهراء99.57
جامعة البصرةكلية طب الاسنان98.83
جامعة البصرةكلية الصيدلة98.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الحاسوب93
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الميكانيك90.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الكيمياوية95.33
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم المواد88.33
جامعة البصرةكلية العلوم82.67
جامعة البصرةكلية العلوم قسم الرياضيات74.17
جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات75
جامعة البصرةكلية القانون82
جامعة البصرةكلية التمريض للذكور96.33
جامعة البصرةكلية التمريض للبنات93.17
جامعة البصرةكلية الطب البيطري68.33
جامعة البصرةكلية الزراعة60
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد61.5
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد القرنة60
جامعة البصرةكلية التربية القرنة65.5
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة70.67
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الانسانية72.67
جامعة البصرةكلية التربية للبنات66.33
جامعة البصرةكلية الآداب68.67
جامعة البصرةكلية علوم البحار63.83
جامعة الموصلكلية طب الموصل100.33
جامعة الموصلكلية طب الاسنان99.13
جامعة الموصلكلية الصيدلة98.83
جامعة الموصلكلية الهندسة قسم الحاسوب95
جامعة الموصلكلية الهندسة قسم الميكانيك86.33
جامعة الموصلكلية العلوم88
جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات67.67
جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها62
جامعة الموصلكلية الحقوق78.83
جامعة الموصلكلية العلوم السياسية65.5
جامعة الموصلكلية التمريض للذكور97.67
جامعة الموصلكلية التمريض للبنات95.33
جامعة الموصلكلية الطب البيطري70.17
جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات60
جامعة الموصلكلية الادارة والاقتصاد60
جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة74.5
جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الانسانية83.33
جامعة الموصلكلية التربية للبنات62.17
جامعة الموصلكلية الآداب72.83
جامعة الموصلكلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات62.83
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية69
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات61.17
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى71.67
جامعة الموصلكلية العلوم السياحية60
جامعة الموصلكلية الاثار60
جامعة الموصلكلية العلوم الاسلامية63

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2023/2024

الجامعة التكنولوجيةهندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة92.74
الجامعة التكنولوجيةهندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة91.83
الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب قسم المعلومات91.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب91.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام87.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم الطائرات94.83
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة85
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد83.67
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم السيارات81.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية94.17
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي93.67
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط95.98
الجامعة التكنولوجيةهندسة الليزر والالكترونيات البصرية96
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن81.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج79.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب78.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية76.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن75.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة المواد81.33
الجامعة التكنولوجيةهندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية92
الجامعة التكنولوجيةهندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية91
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية79.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه77.17
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة78.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار88.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز90.33
الجامعة التكنولوجيةهندسة الطب الحياتي97.33
الجامعة التكنولوجيةالعلوم التطبيقية79.5
الجامعة التكنولوجيةعلوم الحاسوب
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Dina elmaghrabyمنذ ساعة واحدة
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