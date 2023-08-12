“هنــا” تحميل كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق
في الحقيقة أن البحث يكون كبير للغاية بشأن الاستعلام عن كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ، حيث إن المواطنين يريدون الاطلاع على هذه الكشوفات. ليقوموا بالبحث بها عن الأسماء الخاصة بهم، إذ إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرت تلك الأسماء في كشوفات بصيغة PDF ، وهذا لكي يتمكن المواطنين من التعرف عليها بسهولة، وهذا بواسطة كتابة الاسم بشكل رباعي في خانة البحث.
كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق
تستطيع التعرف على كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ، وذلك بصورة إلكترونية بواسطة الرابط الذي تم تخصيصه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث أنه تم توفير رابطًا إلكترونيًا من جانبها لكل يستعلم المواطنين الذين يرغبون في معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية العراق عن أسمائهم، من خلال هذا الرابط، ومن المعروف أن دعم الرعاية الاجتماعية يحصل عليه فحسب جميع الأشخاص المستوفون لشروط البرنامج الذين تنطبق عليهم الشروط والقوانين التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
خطوات استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية 2023
بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خطوات استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية 2023، وهي تكون كما يلي:
- الخطوة الأولى: انتقل لموقع الوزارة، بالضغط هنا.
- الخطوة الثانية: انتقي اسم البرنامج، من خلال القادمة التي توجد أمامك، وهو “الرعاية الاجتماعية”.
- الخطوة الثالثة: اختر عبارة “تنزيل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 العراق”.
- الخطوة الأخيرة: عليك كتابة اسمك في خانة البحث، التي توجد في الملف الذي تم تحميله وتنزيله لديك.