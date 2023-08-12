“في 5 دقائق”.. خطوات تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي الكترونيا

خطوات تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023، يبحث الالاف من الطلاب عن خطوات تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بعدما ظهرت النتيجة الخاصة بتلك المرحلة أمس الجمعة في عموم المحافظات، ويسعى المئات من الطلاب إلى تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 أملا في الحصول على درجات اضافية، ويستمر تقديم الاعتراضات لمدة اسبوع من الآن، واليكم طريقة تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023، فتابعونا.

خطوات تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023

أما عن خطوات تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الكترونيا فهي بسيطة جدا ولا تستغرق الكثير من الوقت، إذا يمكنك تقديم اعتراض على أي مادة في أقل من 10 دقائق عبر موقع وزارة التربية العراقية، علما بأن تجري عملية تقديم الاعتراض على أساس دفع مبلغ قدره 3000 دينار عراقي لكل مادة يتم تقديم الاعتراض عليها، ويقوم الموقع الرسمي للوزارة بتقديم عدد من الخدمات الالكترونية للطلاب والتي يأتي على رأسها تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023، والآن مع شرح كيفية تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

اضغط على كلمة “متابعة”.

اختر ايقونة الخدمات الالكترونية.

اختر تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023.

اختر المادة المراد تقديم اعتراض عليها.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح “اسم الطالب، المحافظة، الرقم الامتحاني”.

اضغط على كلمة إرسال الطلب وسوف يتم فحص النتيجة في الحال فور إرسال الطلب.

رابط تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023

كما يمكنك تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 من خلال التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، على أن تظهر نتيجة الاعتراض الخاصة بالمادة المتظلم منها بعد مرور أسبوع من تقديم الطلب ومراجعة المادة بأكملها، وإذا كان يوجد درجات غير محتسبة سيتم اضافتها للمجموع.