ألحق رجع درجاتك!! خطوات اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023 ورسوم كل مقرر

تم الإعلان عن نتائج الدور الأول لامتحانات السادس الإعدادي في العراق لعام 2023، وقد بدأ العديد من الطلاب في البحث عن كيفية تقديم خطوات الاعتراضات على نتائجهم في جميع الفروع، حددت وزارة التربية العراقية يوم الأحد الموافق 13 أغسطس كتاريخ بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي 2023، وأشارت إلى أن تكلفة تقديم الاعتراض في كل مادة هي 3000 دينار.

خطوات اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023

انتهي عام 2023 بسكون، وأصبحت نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق ظاهرة، ومع ذلك، قد يشعر بعض الطلاب وأولياء الأمور بعدم الرضا عن النتائج المعلنه.

في هذا السياق، يمكن للطلاب المُعنيين أن يقدموا اعتراضات حول نتائجهم، ولكن يجب اتباع خطوات محددة وتوفير المستندات اللازمة لضمان نجاح طلب الاعتراض.

خطوات اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023

عندما ترغب في تقديم اعتراض على نتائجك التعليمية في العراق، هنا بعض الخطوات المهمة التي يجب أن تتبعها: