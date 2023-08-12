بكل سهولة هتاخد درجاتك من تاني!! خطوات تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن ظهور نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق بالساعات التي مضت، وكثير من الطلبة والطالبات يريدون أن يُقدموا اعتراض على النتائج التي تتعلق بهم، لهذا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية، بإتاحة هذه الخطوات المتعلقة بالاعتراض على هذه النتائج، وفيما يلي سنتعرف معًا على تلك الخطوات.

تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي 2023

أصبح الآن بإمكان كل الطلبة والطالبات العرقيون تقديم اعتراضًا على نتائج السادس الإعدادي العراق، وذلك عن طريق اتباع سلسلة الخطوات المقبلة:

أولًا: لا بد أن تنتقل إلى الموقع الأساسي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، بواسطة الضغط على هذا الرابط.

ثانيًا: اختيار تبويب “نتائج السادس الإعدادي”.

ثالثًا: كتابة رقم الجلوس.

رابعًا: الضغط على تبويب “تقديم اعتراض”، وبذلك يكون الطالب قد قدم طلب اعتراض على النتيجة الخاصة به، وعليه أن ينتظر ظهور نتيجة الاعتراض، ومن ثم يكون بإمكانه التعرف عليها أيضًا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والرسمي.

رابط تقديم اعتراض نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023

بعدما ظهرت نتيجة السادس الإعدادي العراق، يتساءل عن الرابط الرسمي المخصص لتقديم اعترض نتائج السادس الإعدادي عدد لا حصر له من الطلبة والطالبات في العراق، ومن الجدير بالذكر أنه قد بينت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الطلاب بالعراق يكون باستطاعتهم تقديم طلب اعتراض على تلك النتائج الخاصة بالسادس الإعدادي العراق، وهذا بكل سهولة بواسطة رابط تقديم اعتراض الذي أرفقته لجميع الطلبة والطالبات، ومن المعروف أن هذا الرابط التعامل مع سهل للغاية، فقط يتوجب كتابة رقم جلوس الطالب واتباع الخطوات الخاص بتقديم الاعتراض.