“هنــا” رابط موقع اعتراضات على نتائج السادس 2023 والرسوم المطلوبة لكل مادة

رابط موقع اعتراضات على نتائج السادس 2023 يمكن من خلاله تقديم الاعتراض على بعض المواد ويمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلاله بكل سهولة وهذا الرابط خاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط موقع اعتراضات على نتائج السادس 2023

يوجد رابط خاص بتقديم الاعتراض على بعض مواد الصف السادس الاعدادي وهذا الرابط يتمثل في الآتي

رابط موقع اعتراضات نتائج الصف السادس الاعدادي لهذا العام هو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وهو https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

يمكن بعد ذلك استكمال الخطوات لتقديم اعتراض من خلال الضغط على كلمة اعتراض من خلال القائمة الرئيسية المعروضة وبعدها نختار كلمة تسجيل الدخول.

حدد بعد ذلك المواد التي ترغب في عمل التظلم بها.

قم بعد ذلك بإضافة البيانات المطلوبة التي تخص الطالب وبعدها نقوم بالضغط على كلمة إرسال الاعتراض.

معلومات حول نتيجة السادس الاعدادي 2023

توجد بعض المعلومات التي تخص تقديم الاعتراض على بعض مواد الصف السادس الاعدادي في العراق بناء على القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم العراقية وهذه المعلومات هي