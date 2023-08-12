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“هنــا” رابط موقع اعتراضات على نتائج السادس 2023 والرسوم المطلوبة لكل مادة
رابط موقع اعتراضات على نتائج السادس 2023 يمكن من خلاله تقديم الاعتراض على بعض المواد ويمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلاله بكل سهولة وهذا الرابط خاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية
رابط موقع اعتراضات على نتائج السادس 2023
يوجد رابط خاص بتقديم الاعتراض على بعض مواد الصف السادس الاعدادي وهذا الرابط يتمثل في الآتي
- رابط موقع اعتراضات نتائج الصف السادس الاعدادي لهذا العام هو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وهو https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- يمكن بعد ذلك استكمال الخطوات لتقديم اعتراض من خلال الضغط على كلمة اعتراض من خلال القائمة الرئيسية المعروضة وبعدها نختار كلمة تسجيل الدخول.
- حدد بعد ذلك المواد التي ترغب في عمل التظلم بها.
- قم بعد ذلك بإضافة البيانات المطلوبة التي تخص الطالب وبعدها نقوم بالضغط على كلمة إرسال الاعتراض.
معلومات حول نتيجة السادس الاعدادي 2023
توجد بعض المعلومات التي تخص تقديم الاعتراض على بعض مواد الصف السادس الاعدادي في العراق بناء على القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم العراقية وهذه المعلومات هي
- أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم فتح باب التسجيل لتقديم طلب الاعتراض على المواد التي ترغب فيها بداية من يوم 13 من شهر أغسطس.
- كما تكون قيمة رسوم المادة التي ترغب في التظلم منها 3000 دينار عراقي.
- يجب دفع الرسوم التي تخص المادة التي ترغب في التقدم منها قبل التقديم على طلب الاعتراض على نتيجة السادس الاعدادي.