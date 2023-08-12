قبل أي حد!! رابط اعتراضات نتائج السادس الاعدادي موقع ملازمنا 2023 “من هنـــا”

اعتراضات نتائج السادس الاعدادي موقع ملازمنا 2023 يمكن تقديمها بكل سهولة من خلال هذا الموقع أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد بدء فتح باب التظلمات للصف السادس الاعدادي

اعتراضات نتائج السادس الاعدادي موقع ملازمنا 2023

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تقديم اعتراض على أي مادة من مواد الصف السادس الاعدادي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الصف السادس الاعدادي عن طريق موقع ملازمنا وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://nataegna.com/

ستظهر بعد ذلك قائمة رئيسية بها العديد من الخيارات نختار منها المديرية والقيم التابع له الطالب المراد تقديم طلب اعتراض له.

قم بعد ذلك بتحديد المادة التي يرغب في عمل اعتراض لها وبعدها نقوم بإدخال اسم المدرسة التابع لها ومن ثم نقوم في النهاية بالضغط على كلمة إرسال طلب التظلم وسوف يتم النظر إليه في الحال بعد التأكد من البيانات

متى يبدأ تقديم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد بدء فتح باب التظلمات للصف السادس الاعدادي والإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي