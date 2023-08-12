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قبل أي حد!! رابط اعتراضات نتائج السادس الاعدادي موقع ملازمنا 2023 “من هنـــا”
اعتراضات نتائج السادس الاعدادي موقع ملازمنا 2023 يمكن تقديمها بكل سهولة من خلال هذا الموقع أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد بدء فتح باب التظلمات للصف السادس الاعدادي
اعتراضات نتائج السادس الاعدادي موقع ملازمنا 2023
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تقديم اعتراض على أي مادة من مواد الصف السادس الاعدادي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي
- يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الصف السادس الاعدادي عن طريق موقع ملازمنا وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://nataegna.com/
- ستظهر بعد ذلك قائمة رئيسية بها العديد من الخيارات نختار منها المديرية والقيم التابع له الطالب المراد تقديم طلب اعتراض له.
- قم بعد ذلك بتحديد المادة التي يرغب في عمل اعتراض لها وبعدها نقوم بإدخال اسم المدرسة التابع لها ومن ثم نقوم في النهاية بالضغط على كلمة إرسال طلب التظلم وسوف يتم النظر إليه في الحال بعد التأكد من البيانات
متى يبدأ تقديم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي
يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد بدء فتح باب التظلمات للصف السادس الاعدادي والإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي
- يبدأ تقديم الاعتراض على أي مادة من مواد الصف السادس الاعدادي من يوم الأحد الموافق 13 من شهر أغسطس لهذا العام
- يستمر التسجيل في التظلمات وتقديم الاعتراضات لمدة أسبوع.
- كما أن رسوم المادة الواحدة للتظلم منها يبلغ حوالي 3000 دينار عراقي وذلك حسب قرارات وزير التربية والتعليم العراقي.