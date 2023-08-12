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خطوات التقديم على اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023 “من هنـــا” رابط شغال وسريع
اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023 يمكن تقديمها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن أيضا من خلال هذا الموقع الاستعلام عن النتيجة.
اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023
توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي
- يجب أولاً أن نقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقي وذلك عن طريق هذا الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- قم بعد ذلك باختيار كلمة خدمة الاعتراضات التي توجد في أعلى القائمة الرئيسية وبعدها نقوم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب أو إنشاء حساب جديد.
- سوف تظهر بعض الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الرقم الجامعي واسم الطالب المتقدم لعمل اعتراض رباعي وذلك بشكل دقيق في الأماكن المخصصة لهم.
- نقوم بعد ذلك بتحديد المادة التي يرغب الطالب في عمل التظلم بها.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها نقوم بالضغط على كلمة تقديم الاعتراض بعد التحقق من البيانات التي تم إدخالها جيدًا.
نتائج السادس الاعدادي 2023
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي وهذه الخطوات هي
- للحصول على نتيجة السادس الاعدادي نقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية من هذا الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- نقوم باختيار كلمة نتائج السادس الاعدادي الدور الأول وبعدها نقوم بإدخال اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس في الخانات الفارغة المعروضة.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك النتيجة الخاصة بك في الحال.