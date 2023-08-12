رابط تقديم اعتراض نتائج السادس الاعدادي 2023 “من هنـــا” موعد ظهور النتائج فورًا

تم الإعلان عن نتائج الفصل الأول للصف السادس الإعدادي في العراق لعام 2023، حيث بدأ العديد من الطلاب في السعي لمعرفة كيفية تقديم اعتراضات على نتائجهم في جميع المواد، وقد حددت وزارة التربية العراقية يوم الأحد، الموافق 13 أغسطس، كتاريخ بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات، وأوضحت الوزارة أن تكلفة تقديم اعتراض في كل مادة تبلغ 3000 دينار.

تقديم اعتراض نتائج السادس الاعدادي 2023

خطوات الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي لعام 2023 يمكن تنفيذها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتضمن الإجراء دفع رسوم اعتراض محددة لكل مادة يتم التظلم منها، وتكون الخطوات كالتالي:

أولا يتوجب علينا زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/.

ثم، نقوم باختيار خيار “إعادة تصحيح المواد” من القائمة الرئيسية، ومن ثم اختيار “اعتراض على النتائج”.

بعد ذلك، يتعين علينا تحديد المادة التي نرغب في الاعتراض عليها أو تقديم التظلم بشأنها.

سيتم عرض مجموعة من الحقول الفارغة، حيث يتوجب علينا إدخال جميع البيانات المطلوبة في المكان المناسب.

بعد إكمال إدخال جميع البيانات، يجب النقر على زر “إرسال الطلب”، وستتم مراجعة النتيجة فور إرسال الطلب.

رسوم تقديم اعتراض على مواد السادس الاعدادي