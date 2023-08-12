يلا بسرعة أعرف سعر عائدها الجديد بعد رفع فوائدها | واخطف ليك شهادة من شهادات البنك الأهلي 2023

شهادات البنك الأهلي 2023….يسعى المواطن المصري بشكل مستمر في استثمار فوائض أمواله بشكل مضمون وآمن يدر له دخل شهري ثابت، وعلى الجانب الأخر تسعى البنوك المصرية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء حتى تجذب إليها أكبر فئة لانضمام إليها، وتقدم بشكل فعال شهادات ادخار ذات عائد كبير لجذب العميل، ومن أهم البنوك المصرية التي قامت بطرح شهادات ادخارية خلال الفترة الحالية، هو البنك الأهلي والذي طرخ شهادات ادخار ذات عائد كبير.

شهادات البنك الأهلي

بالتزامن مع إعلان قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة 1%، تسارع العديد من البنوك في طرح حزمة من شهادات الادخار، وقد أعلن البنك الأهلي المصري عن قرار زيادة سعر عائد الفائدة على جميع شهادات استثمار البنك الأهلي.

شهادات البنك الأهلي 2023 بعد رفع الفائدة وكافة التفاصيل الخاصة المتعلقة ب شهادات استثمار البنك الاهلي بعد قرار البنك المركزي وقرار إدارة البنك الأهلي برفع عائد الفائدة على كافة الشهادات الادخارية، نستعرضها لكم عبر السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي 2023

قررت إدارة البنك الأهلي المصري رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار “أ”و “ب”، وهذه الشهادات تمتد سريانها فترات زمنية مختلفة، عام وعامين و3 أعوام و10 سنوات، تم اتخاذ هذا القرار مباشرة بعد قرار البنك المركزي.

بعد رفع أسعار الفائدة من جديد، بنسبة وصلت إلى 1%، سنقدم قرار المصرف المركزي في الفقرات التالية، ونعرض تفاصيل شهادات بنك الأهلي 2023.

شهادات الاستثمار “أ”

يتم بدء عمليات الشراء لشهادة الاستثمار “أ” ذات مدة 10 سنوات، بسعر يبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفات نفس المبلغ، ويتم صرف عائدها للعميل بشكل متراكم مع نهاية مدة الشهادة.

شهادات الاستثمار “ب”

شهادة البنك الأهلي ب “عام”:: قام البنك الأهلي برفع فائدة شهادة “ب” ، وتم تحديد مدة انتهاء الشهادة بعام واحد فقط ، ويكون عائد الشهادة بعد الزيادة.

في النهاية، يتم صرف 11.5 بالمائة من قيمة الشهادة للعملاء المكتتبين فيها شهرياً، وتبدأ العمليات الشرائية للشهادة من قبل البنك بمبلغ 500 جنيه مع إمكانية ضاعفة قيمة الشراء بالمبلغ ذاته.

شهادة البنك الاهلي ب “سنتان”:: وفيما يتعلق بشهادة الاستثمار “ب” المقدمة من البنك الأهلي المصري، والتي يبلغ مدتها سنتين، سيكون عائدها الفعلي بعد رفعه بمعدل 12 في المائة، ويتم صرف عائد الاستثمار بشكل ربع سنوي للعملاء المشتركين فيها، ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 500 جنيه.

شهادات ادخار البنك الأهلي 2023

بالنسبة الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي ذات اجل ثلاث سنوات على الأكثر، سيكون الحد الأدنى لعمليات الشراء 1000 جنية ومضاعفاتها، وسيتم صرف عائداتها للعملاء المكتتبين في الشهادة شهريًا بنسبة تقدر بحوالي 19%، يمكن للعملاء أيضًا الحصول على قروض مضمونة بها واستصدار جميع أنواع بطاقات الائتمان بعد شراء الشهادات المذكورة.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية 2023 ذات العائد المتناقض

بالنسبة لشهادة الاستثمار البلاتينية، الحد الأدنى لعمليات شراء الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مصري، ومدة الشهادة 3 سنوات كاملة. بالنسبة للعائد المستحق للشهادة، يكون متغيرًا ومتناقصًا. خلال السنة الأولى، سيحصل العميل على عائد يبلغ حوالي 22٪. أما في السنة الثانية، سيتلقى العميل عائدًا يمثل حوالي 18٪ من القيمة. وفي السنة الثالثة، سيحصل العميل على عائد يبلغ حوالي 16٪.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي

وبالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المقدمة من البنك الأهلي، يبدأ شراء الشهادة بمبلغ مالي يبلغ حوالي 1000 جنيه، ويتم تضاعف هذا المبلغ حسب ما هو معلن، ومدة سريان الشهادة لمدة 3 سنوات فقط، وعائد الشهادة بنسبة 19.5% ربع سنوي وفقًا للبيان الصادر من البنك الأهلي المصري.