مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 ومفاجأة غير متوقعة لطلاب علمي “علوم ورياضة”

تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تحديات جديدة فيما يتعلق بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، ويبدو أن هناك اتجاهاً لخفض أعداد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والمعاهد الهندسية العليا، هذه الخطوة تأتي في سياق توجه نقابة المهندسين لتقليل عدد الطلاب المقبولين في تلك الكليات مما سيؤدي إلى تغيرات في معايير القبول وتوزيع الطلاب في الكليات المختلفة، فيما يلي مزيد من التفاصيل.

توقعات بخفض القبول

تتوقع المصادر أن يؤدي خفض أعداد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والحاسبات إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول في تلك الكليات، هذا يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب في شريحة المجاميع التكرارية للشعبة العلمية، وعلى هذا القرار قد يكون هناك تأثير على تنسيق المرحلة الثانية لطلاب هذه الشعبة.

القطاع الطبي

التغييرات لا تقتصر على كليات الهندسة فحسب بل تمتد أيضاً إلى كليات القطاع الطبي، وتحديدًا كليات الصيدلة، وهناك توجه لتقليل أعداد الطلاب المقبولين في كليات الصيدلة، يأتي هذا مع قرارات سابقة صدرت من المجلس الأعلى للجامعات قبل 5 سنوات، هذا التحول قد يؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة مقارنة بالسنوات السابقة.

تأثير على الطلاب والكليات

هناك مخاوف من أن هذه التغييرات قد تكون مفاجأة غير سارة لطلاب علمي رياضة حيث قد لا يتوفر لديهم مقاعد في كليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية، ومن الممكن أن يشهد الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 4% عن العام السابق.

مؤشرات النجاح وتأثيرها

مع مقارنة مؤشرات النجاح للطلاب في الثانوية العامة للعامين السابقين، يظهر أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الناجحين في مختلف الشرائح، هذا الارتفاع قد يتسبب في تغييرات في حدود القبول للكليات المختلفة.

وتتجه وزارة التعليم العالي إلى عقد اجتماع للجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي ومشاركة ممثلين من الجامعات والمعاهد الهندسية والأعضاء المشرفين على التنسيق، وسيتم خلال هذا الاجتماع تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة والاتفاق على الطاقة الاستيعابية للكليات.