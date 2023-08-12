رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 عبر results.mlazemna

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية تقديم اعتراضات السادس الإعدادي العراق، فقد بينت خطوات استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 ، كذلك أنها قالت إن تقديم الاعتراض سوف يكون متاحًا حتى سبعة أيام فحسب، كذلك أنها قامت بتوضيح رسوم المادة الواحدة، حينما يرغب الطالب بتقديم الاعتراض لا بد أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة به، وفيما يلي سوف نوضح لكم رسوم الأعراض، وكلك طريقة تقديمه.

استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023

تستطيع تقديم اعتراض باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع نتائجنا التعليمي، بالضغط هنا.

الضغط على خانة “الاعتراضات”.

تسجيل الدخول. إدخال البيانات اللازمة.

تحديد المادة الراغب في تقديم اعتراض بها.

أخيرًا، النقر على زر “إرسال الاعتراض”.

موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023

تُقدم الاعتراضات الخاصة بالسادس الإعدادي الدور الأول من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بتحديد المبلغ الخاص بالاعتراض للمادة الواحدة، ما يقرب من حوالي 3000 دينار، كذلك أن تلك الاعتراضات بدايتها غدًا الأحد الموافق من 13 أغسطس 2023م، وسوف تنتهي بعد مرور أسبوع، من فتح باب التقديم، فمن المتوقع أن تنتهي يوم الأحد القادم الموافق من 20 أغسطس 223م.

رابط تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي العراق 2023

لقد تم توفير رابط تقديم اعتراضات نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، والام يمكنك تقديم الاعتراض على أي مادة من المواد التي ترغب بها سهولة، بواسطة هذا الرابط الذي أرفقناه لكم.