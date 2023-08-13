السن المطلوب لإضافة الابناء علي بطاقة التموين + هذه الفئات يحق لها اضافة المواليد.. شوف نفسك منهم

يبحث الكثير من المواطنين عن السن المطلوب لإضافة الابناء علي بطاقة التموين، وذلك بعدما أتاحت وزارة التموين إجراء ذلك إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية كما أكدت على تفعيل الخدمة من خلال مكاتب التموين بالمحافظات، وناشدت مكاتب التموين استقبال طلبات المواطنين من الفئات المستفيدة فقط وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 51، ونوضح اليكم متابعي موقع البديل الشروط وخطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية.

السن المطلوب لإضافة الابناء علي بطاقة التموين

لقد وضعت وزارة التموين شروط وضوابط من أجل قبول طلب المواطنين لإضافة المواليد بهدف وصول الدعم إلى من يستحق، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

الحد الأقصى للمواطنين المقيدين على بطاقة التموين هو 4 أفراد.

عمر الطفل المراد إضافته يجب ألا يقل عن 4 أعوام.

تقديم طلب لإضافة المواليد الجدد على البطاقة في أقرب مكتب للتموين.

إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

وحددت الوزارة الفئات التي يتم قبول طلبها حيث طلبت تجميع طلبات اضافة المواليد بشكل أسبوعي وإرسالها للوزارة وتتمثل الفئات فيما يلي:

حالات معاش تكافل وكرامة/ معاش التضامن الاجتماعي.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الأسر البديلة.

أسر الشهداء.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

صور شهادات الميلاد أو بطاقة الرقم القومي للمقيدين على البطاقة.

صورة بطاقة التموين.

إحضار شهادة ميلاد الطفل المراد إضافته على البطاقة.

تقديم كارت الخدمات المتكاملة/ كارت معاش تكافل وكرامة/ كارت معاش التضامن الاجتماعي.

اوراق إثبات استشهاد الأب.

إقرار بيانات من مكتب التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

بعدما أوضحنا اليكم السن المطلوب لإضافة الابناء علي بطاقة التموين وهو أربعة أعوام، نوضح اليكم خطوات التقديم عليها إلكترونيًا كما يلي: