غرامة 200 جنيه فوري.. مخالفات داخل المترو تعرضك للغرامة الفورية

تشهد محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة تطبيقاً جديداً لتعزيز الانضباط والسلوك الحضاري داخلها، حيث تم إصدار لائحة جديدة للغرامات والمخالفات التي تحمل قيمة غرامة مالية قدرها 200 جنيه في العديد من الحالات من قبل الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل القطارات، وتشمل هذه المخالفات مجموعة من السلوكيات الغير مقبولة، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة وآداب المكان وسلامة الركاب.

الغرامات والمخالفات

يشمل خط المترو الثالث المحطات التالية، (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات)، وجاءت المخالفات كالآتي:

ممارسة التدخين: يعتبر التدخين داخل المحطات والقطارات مخالفة يجب تجنبها، ويتم فرض غرامة مالية على من يخالف هذا النظام.

إلقاء المخلفات: تشمل هذه المخالفة التخلص الغير ملائم من النفايات داخل المحطات والقطارات، والهدف هو المحافظة على نظافة المكان وتوفير بيئة صحية للجميع.

استخدام العربة غير المخصصة: يجب احترام توزيع العربات داخل القطارات بحسب الجنس، وعدم دخول الرجال إلى عربة السيدات في الأوقات الغير مخصصة لهم.

استخدام المعدات بشكل غير لائق: يجب التعامل الجيد مع معدات وأجهزة المحطات والقطارات، وعدم إلحاق أي ضرر بها أو استخدامها بطرق تخالف الاستخدام المقرر.

استخدام آلات غير مصرح بها: يمنع استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح مسبق، أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها.

البيع غير المصرح به: يحظر مزاولة البيع في المحطات والقطارات دون الحصول على التصريح اللازم.

جلوس غير مبرر: يرجى عدم الجلوس في المحطات والقطارات إلا عند الضرورة بهدف تسهيل حركة الركاب.

لصق الإعلانات غير المصرح بها: يمنع لصق أي إعلانات أو ملصقات في المحطات والقطارات دون الحصول على تصريح مسبق.

عبور شريط السكة: يشدد على ضرورة عدم عبور شريط سكة المترو منعًا للحوادث وضمان سلامة الركاب.

وتهدف هذه اللائحة الجديدة إلى تعزيز ثقافة الانضباط والسلوك الحضاري داخل محطات القطارات وتحسين تجربة الركاب، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة نظيفة ومرتبة تعكس جوانب إيجابية من المجتمع.