“هتسافر وتشتغل برا”.. تعرف على المهن المطلوبة لـ15 ألف فرصة عمل في إيطاليا

أعلن الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا عن خطوة مهمة تهدف إلى توفير فرص عمل للعمال المصريين في إيطاليا، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل شرعية للعمال الأجانب.

الدور الإيجابي للعمال المصريين في إيطاليا

أكد الدكتور إسكندر خلال مداخلته في برنامج “الحياة اليوم” أن العمال المصريين يلعبون دوراً فعالاً وكبيراً في دعم الاقتصاد الإيطالي ومواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

ما هي المهن المطلوبة؟

وفقاً لما صرح به الدكتور إسكندر فإن إيطاليا تسعى لاستقطاب عمال مدربين في تخصصات متنوعة، يشمل ذلك مجموعة من المهن وهي:

السباكة.

الكهرباء.

الصيد.

سائقي قطاع النقل العام.

العاملين في مجال رعاية كبار السن.

تفاصيل العرض الوظيفي والتدريب المسبق

وفقاً لما تم نشره في الجريدة الرسمية الإيطالية يتم تقديم عرض وظيفي لـ 15 ألف عامل مصري خلال ثلاث سنوات، ويشترط أن يكون لدى هؤلاء العمال تدريب مسبق في مجالاتهم قبل السفر إلى إيطاليا، ومن المقرر أن يقوم اتحاد عمال إيطاليا بتقديم دورات تدريبية لضمان استعداد العمال قبل دخولهم السوق الإيطالي للعمل.

دور التعاون الثنائي

تعكس هذه الخطوة التعاون الثنائي الإيجابي بين مصر وإيطاليا في مجالات العمل والهجرة، من جهة تستفيد إيطاليا من الكفاءات المصرية المدربة، ومن جهة أخرى يحصل العمال المصريون على فرص عمل شرعية ومستدامة في بيئة تقدر تنوع المهارات.

هذه الخطوة التي أعلن عنها رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا تمثل خطوة إيجابية نحو توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية، وتعكس هذه الخطوة أهمية التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، من شأنها تحقيق مكاسب للجانبين.