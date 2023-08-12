“هتتصرف ولا لا؟؟”.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيه للموظفين واصحاب المعاشات

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيه، يبحث الالاف عن حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيه بعدما تم تداول أخبار تفيد بذلك، حيث ينتظر الموظفين واصحاب المعاشات اصدار قرار يفيد بصرف علاوة غلاء معيشة خاصة في ظل حالة التضحم التي تشهدها البلاد، فدائما ما تصدر الحكومة قرارات للتخفيف من القرارات التي تخفف من حدة الآثار التضخمية، والتي كان من بينها صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في نوفمبر الماضي.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيه

وخلال تلك الفترة تداولت أخبار تفيد صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيه للموظفين وأصحاب المعاشات وذلك مع بداية الشهر القادم، ولكن الحقيقة إن صرف علاوة غلاء معيشة يرتبط بالعديد من الشروط والإجراءات التي يجب اتخاذها، حتى يتم صرفها للموظفين وأصحاب المعاشات، وبدون تلك الإجراءات لا يتم صرفها نهائيا لأي فئة، ولعل من بين تلك الشروط الحصول على موافقة مجلس النواب وهو ما لم يحدث، حيث أن البرلمان حاليًا يقضي إجازته السنوية، ولم تصدر من خلاله أي تشريعات متعلقة بشأن تلك العلاوة؟.

هل ستصرف علاوة غلاء معيشة

كما أن الحكومة لم تقم بإصدار أي قرار بشأن علاوة غلاء معيشة، وأخر مرة صدر فيها هذا القرار كان في نهاية العام الماضي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحينها تقدمت الحكومة بتشريع لصرف علاوة غلاء معيشة إلى مجلس النواب بقيمة 300 جنيه وتم اضافتها إلى مرتبات شهر نوفمبر للمواطنين المستحقين.

العلاوات المستحقة بالقانون

والآن سنتعرف على بعض العلاوات المستحقة بالقانون للموظفين واصحاب المعاشات: