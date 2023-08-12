رابط التقديم على معادلة كلية الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ تعرف علي الشروط والتفاصيل

يبحث الكثير من الحاصلين على الدبلومات الفنية الصناعية والمعاهد الفنية المتوسطة التعرف على ميعاد بداية المعادلة الخاصة بكلية الهندسة وحيث تتم الاختبارات من خلال الالتزامات بالضوابط لإجراء الاختبارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم على معادلة كلية الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية ٢٠٢٣.

ميعاد معادلة كلية الهندسة 2023

يمكننا ان يتم التقديم على المعادلة من قبل الحاصلين على دبلومات المدارس نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية، عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك يتم ايضًا من قبل الحاصلين على الدبلومات بنظام الثلاث سنوات ولكن لابد من الحصول على النسبة المعلن عنها.

خطوات التسجيل في معادلة كلية الهندسة 2023

يتم في البداية الدخول على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

ثم يتم اختيار نوع الامتحان وإدخال البيانات في المكان المخصص.

طباعة إذن الدفع والذي يشتمل على القيمة المطلوب دفعها .

لابد من ان يتم دفع رسوم الامتحان والحصول على إيصال الدفع والاحتفاظ به.

يحدد المجلس الأعلى للجامعات رسوم الامتحانات 500 جنيه.

يجب ان يتم تقديم المستندات المطلوبة ومنها ايصال الدفع وشهادة المؤهل وبطاقة الرقم القومي وصورة شخصية.

طباعة استمارة التقديم.

متابعة الطلب لاستكماله في حالة طلب تعديل.

طباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفاظ به وقت الامتحان.

معادلة دبلوم صنايع 3 سنوات والخمس سنوات

يتم التقدم على معادلة كلية الهندسة لطلاب صناعي 3 سنوات من خلال ان يتم القيام بالدخول إلى المواد الاتية وهي.

اللغة الإنجليزية

وميكانيكا

والفيزياء

الجبر والهندسة الفراغية

التفاضل والتكامل

والكيمياء

كما انه سيتم القيام بعمل جدول من قبل المجلس الأعلى للجامعات يشمل التسجيل في الاختبارات للدبلومات الفنية الصناعية والمعاهد الفنية لدخول كلية الهندسة وفقا للتوزيع الجغرافي ويتم استمرار لمدة لا تتعدى 5 ايام.

اماكن اقامة اختبارات معادلة كلية الهندسة