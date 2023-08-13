“لو مدفعتش النت هيقطع”.. طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي 2023 الكترونيا في دقيقة واحدة!!!

طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي 2023، يتزايد البحث عن طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي 2023 بالتزامن مع الاخبار المتداولة حول تحويل غير المسددين إلى نظام الاستقبال بعد يومين من الآن في حال عدم سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023، وذلك وفقا للمهلة التي منحتها المصرية للاتصالات لعملائها، ولذا نسنعرض معا طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2023 بسهولة، فتابعونا.

طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي 2023

أما عن طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي 2023 شهر يوليو فهي بسيطة وسهلة للغاية، وقد منحت المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى بعد غدٍ الاثنين 14 أغسطس، على يتم تحويل الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 سبتمبر، وبعدها يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين، وتشمل فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر يوليو استهلاك أشهر أبريل ومايو ويونيو.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2023

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة، ويمكن سداد فاتورة التليفون الارضي بعدة طرق الكترونية لا تحتاج للتوجه إلى السنترال أو الوقوف في طوابير طويلة ومملة، وهي:

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غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الارضي 2023

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، وننصح بسداد فاتورة التليفون الارضي قبل انهاء المدة المحددة.