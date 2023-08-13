معدل القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 || درجات الحد الأدنى للقبول في الفرع الإحيائي والتطبيقي

معدل القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 نقدمه إليكم، حيث مع دخول العام الدراسي 2023/2024، ينشغل طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي في العراق بمعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، ومن خلال موقعنا من خلال هذا المقال سنقدم مؤشرات معدلات القبول في الجامعات العراقية لهذا العام، في القسم الإحيائي وأيضاً القسم التطبيقي.

معدل القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

تعد الجامعة العراقية من الجامعات الرائدة في البلاد، ومن خلال التطور التكنولوجي، تقدم وزارة التربية العراقية إمكانية تقديم طلبات القبول إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الوقت والجهد للطلاب وتسهيل عملية التقديم لهم، وسيتم التقديم من خلال التسجيل في استمارة القبول المركزي 2023 في العراق.

تشمل معدلات القبول في الجامعات العراقية مجموعة متنوعة من الكليات، بدءًا من الفروع التطبيقية وصولًا إلى الفروع الأحيائية والأدبية. يتم تحديد معدلات القبول بناءً على تقديرات الجامعات وفقاً للأماكن المتوفرة في الكليات.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

ستبدأ جامعات العراق في طرح معدلات القبول للعام 2023/2024 في جميع الكليات، وتم نشر دليل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقي للطالب، ويحتوي هذا الدليل على جميع المعلومات المتعلقة بمعدلات القبول في الجامعات والكليات.

تزامنًا مع صدور نتائج امتحانات السادس الإعدادي، تستعد وزارة التربية والتعليم لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات، علماً بأن نسبة النجاح مرتفعة في العام الحالي، ويقوم طلاب الجامعات بتحديد التخصصات المطلوبة وفقًا لاهتماماتهم وميولهم.

الحد الأدنى للقبول في جامعات العراق 2023/2024

سنقدم لكم معدلات القبول في مختلف الجامعات العراقية، وهي كالتالي:

درجات القبول في جامعة البصرة بالعراق

الكلية معدل القبول كلية الطب %99.67 طب الزهراء %99.57 طب الاسنان %98.83 الصيدلة %98.5 هندسة حاسبات %93 هندسة ميكانيكا %90.5 هندسة قسم كيمياوية %95.33 هندسة قسم المواد %88.33 العلوم %82.67 علوم قسم الرياضيات %74.17 العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75 القانون %82 التمريض للذكور %96.33 التمريض للبنات %93.17 طب بيطري %68.33 الزراعة %60 الإدارة والاقتصاد %61.5 الإدارة والاقتصاد القرنة %60 التربية القرنة %65.5 التربية للعلوم الصرفة %70.67 التربية للعلوم الإنسانية %72.67 التربية للبنات %66.33 الآداب %68.67 علوم البحار %63.83

الحد الأدنى للقبول في جامعة الموصل العراقية

الكلية معدل القبولات طب الموصل %100.33 طب الأسنان %99.13 الصيدلة %98.83 هندسة حاسوب %95 هندسة قسم الميكانيك %86.33 علوم %88 علوم حاسوب ورياضيات %67.67 علوم البيئة وتقاناتها %62 حقوق %78.83 علوم سياسية %65.5 تمريض ذكور %97.67 تمريض بنات %95.33 طب بيطري %70.17 كلية زراعة وغابات %60 إدارة واقتصاد %60 تربية للعلوم الصرفة %74.5 تربية للعلوم الإنسانية %83.33 تربية للبنات %62.17 كلية الآداب %72.83 آداب قسم مكتبات ومعلومات %62.83 التربية الأساسية %69 تربية أساسية قسم رياض أطفال للإناث %61.17 تربية الأساسية معلم صفوف أولى %71.67 العلوم السياحية %60 الآثار %60 العلوم الإسلامية 63%

درجات القبول في الجامعة العراقية التكنولوجية

الكلية معدلات القبول هندسة الطب الحياتي %97.33 هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية %96 هندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط %95.98 هندسة الميكانيكية قسم طائرات %94.83 هندسة كيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية %94.17 هندسة كيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي %93.67 هندسة السيطرة والنظم ـ هندسة الحاسوب والسيطرة %92.74 هندسة اتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية %92 هندسة السيطرة والنظم ـ قسم السيطرة %91.83 هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية %91 هندسة الحاسوب قسم المعلومات %91.67 هندسة الحاسوب ـ قسم شبكات الحاسوب %91.5 هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز %90.33 هندسة كهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار %88.67 هندسة ميكانيكية قسم ميكانيك العام %87.5 هندسة ميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة %85 هندسة ميكانيكية قسم التكييف والتجميد %83.67 هندسة المواد %81.33 هندسة ميكانيكية قسم سيارات %81.5 هندسة إنتاج ومعادن قسم معادن %81.5 هندسة كهروميكانيك ـ قسم كهروميكانيك %79.67 هندسة إنتاج ومعادن قسم إنتاج %79.67 العلوم التطبيقية %79.5 هندسة كهروميكانيك قسم الطاقة وطاقات متجددة %78.67 هندسة إنتاج ومعادن قسم تصميم وتصنيع المعادن بالحاسوب %78.5 هندسة كهروميكانيك قسم ملاحة وتوجيه %77.17 هندسة الإنتاج والمعادن قسم الصناعية %76.5 هندسة الإنتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن %75.67 علوم الحاسوب %74.67

المرحلة القادمة في حياة الطلاب الناجحين في الصف السادس الاعدادي في العراق، هو التسجيل في استمارة القبول المركزي للقبول بإحدى الجامعات العراقية.