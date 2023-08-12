متي؟ موعد اجازة المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣ في الدول العربية وحكم الاحتفال بها

يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2023 وانها تعتبر من ضمن أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين كما انها هي إجازة رسمية في مدفوعة الأجر في عدد كبير من الدول العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد اجازة المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣.

اجازة المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣

تم الاعلان من قبل رئاسة الجمهورية بالتعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2023 والذي يوافق يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر من عام 2023 وتعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكل الموظفين ويتم اختلاف المولد النبوي الشريف من دولة لأخرى حيث ان يوم مولد الرسول والصادق الأمين في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في التقويم الهجري.

كيفية الاحتفال بالمولد النبوي

هناك اختلاف من قبل العلماء عن كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويتساءل الكثير لدار الإفتاء المصرية عن الاحتفال بمولد الوسول وان حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل سنه ام واجب ويقال ان الاحتفال تعظيماً واحتفاء بالنبي والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويمكن ان يتم التجمع والإنشاد في مدح النبي ويتم فيه إطعام الفقراء صدقة لله والصيام وعدد من العبادات المستحبة وتختلف مظاهر الفرح كما انه ليس ضرر الاحتفال بها، بل يمكن للإنسان الاحتفال بهذا اليوم الجميل وما فيه من عظمة.

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