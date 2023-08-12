رابط نتيجة”الثانوية العامة” الأردنية عبر www.Tawjihi.jo نتائج التوجيهي التكميلي فى الاردن 2023

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة في الأردن التعرف على إعلان نتائج امتحانات فقد تم الاتهاء من الامتحانات في الشهر الماضي فقد تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية انه اقتراب موعد الاعلان ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج التوجيهي التكميلي فى الاردن 2023.

نتائج التوجيهي التكميلي فى الاردن 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم عن انه سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات التوجيهي التكميلي في الأردن في يوم الخميس القادم وانه سيتم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات والدرجات ومراجعتها بشكل جيد في كافة المحافظات.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023

يبحث الكثير من قبل الطلاب والطالبات عن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والتي تتم الاعلان عنها خلال منتصف شهر أغسطس الحالي ويتم ذلك بعد ان يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وتصرح الوزارة انه لا داعي للقلق وانها مرحلة تحدد المسار المستقبلي الذي يرغبون في الالتحاق به، ويتم الالتزام بالهدوء والانتظار حتى يتم الإعلان عنها ويتم من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردني

صرحت وزارة التربية والتعليم عن انه يمكننا الاستعلام عن نتائج التوجيهي من قب الطلاب وأولياء الأمور ويتم من خلال الاتي.