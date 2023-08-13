مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي وهذه هي الكليات المتاحة للقسمين

يكثر البحث عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية من قبل الكثير من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بجامعات المرحلة الأولى، علما بأن الكثير من الطلاب استخدموا محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي تربطها وثيقة بشأن التعليمي للبحث عن موعد إعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، وكذلك الجماعات المتاحة أمام الطلاب لكي تكون لديهم الفرصة في استكمال مسيرتهم التعليمية ويحققون أحلامهم.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية

حينما تتأكد عزيزي الطالب من عدم التحاقك بأي جامعة من الجامعات التي كانت متاحة في المرحلة الأولى تبدأ رحلة البحث عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، والتي عادة ما تكون متاحة أمام جميع الطلاب بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى علما بأن نتيجة المؤشرات الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية تختلف من شعبة إلى أخرى على حسب التخصص الذي اختاره الطالب.

علما بأنه من المتوقع أن يبدأ الإعلان عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية خلال الأسبوع القادم، حيث تتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب في أن يقوموا بتسجيل رغبتهم في الجامعات المتاحة تبعا للدرجات وكذلك المجموع الذي حصلوا عليه.

تنسيق الكليات في المرحلة الثانية

من خلال الاطلاع على درجات الطلاب وجدنا أن هناك الكثير من الطلاب لم يحالفها الحظ للالتحاق بالمرحلة الأولى ومنها فإنهم قد يضطرون للانتظار حتى الإعلان عن المرحلة الثانية، والتي من المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، كالتالي

أولاً: تنسيق الكليات العلمية

كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف، التي تطلب مجموع 342 درجة لشعبة علمي رياضة.

كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، التي تطلب مجموع 339 درجة لشعبة علمي علوم.

كلية تمريض بجامعات دمياط⁴ والزقازيق، التي تطلب مجموع 337 و340 درجة على التوالي لشعبة علمي علوم.

كلية ألسن بجامعات أسوان⁴ والفيوم⁴، التي تطلب مجموع 337 درجة لشعبة علمي علوم.

ثانياً: تنسيق الكليات الأدبية

كلية الآداب بجامعات أسيوط وسوهاج والمنيا وجنوب الوادي التي تتوقع أن تتراوح درجات القبول فيها بين 257 و 259 درجة.

كلية التجارة بجامعات الزقازيق وجنوب الوادى وقناة السويس وبنها واسوان وطنطا والعريش وأسيوط، التي تتوقع أن تتراوح درجات القبول فيها بين 271 و288 درجة.

‏إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال آملين نجاح عرضنا لكم كل ما بحثتم عنه بخصوص النتائج الأولية الخاصة بـ مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، بالتوفيق للجميع.