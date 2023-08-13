“الفرارجي مبسوط” اسعار الدواجن اليوم في الاسواق والمحلات | اسعار الفراخ البيضاء الآن في البورصة

يهتم الكثير بالبحث عن اسعار الدواجن اليوم لا سيما أنه كل يوم يمر علينا نجد أنه هناك تغير ملحوظ في خريطة الأسعار سواء كان التغيير يتجه ناحية الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار، ولهذا من الطبيعي أن يهتم المواطن المصري بمعرفة آخر ما آلت إليه أسعار الدواجن في بورصة الدواجن التي من خلالها ننجح في الحصول على السعر المعروف في السوق، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل أكثر حول أسعار الدواجن حتى لا يتم تطبيق جشع التجار عليكم.

اسعار الدواجن اليوم

عادة ما نهتم بوضع آخر التحديثات التي تتعرض لها أسعار الدواجن في مصر كونها من ضمن مصادر الغذاء الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، بالإضافة إلى كونها مصدر بروتين صحي، ويفيد الجسم سواء كان من يتناولها كبير أو صغير في السن لذلك يمكننا القول إن اسعار الدواجن اليوم جاءت على هذا النحو التالي



الفراخ البيضاء توجد في الأسواق بسعر 65 جنيه للكيلو.

بياض أحمر أرضي توجد في الأسواق بسعر 66 جنيه للكيلو.

الفراخ الساسو توجد في الأسواق بسعر 105 جنيه للكيلو.

بياض ابيض ارضي توجد في الأسواق بسعر 59 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي توجد في الأسواق بسعر 110 جنيه للكيلو.

اسعار بورصة البيض اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس

من أكثر ما يتم البحث عنها خلال هذه الآونة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير معقول هو اسعار الدواجن اليوم والتي قد ذكرنا لكم تفاصيل أسعارها في السوق المصري كما أوضحتها بورصة الدواجن، ومنها كان لا بد من معرفة أسعار البيض أيضاً كونها من مصادر البروتين التي تمد الجسم بالطاقة والقدرة على ممارسة العمل خلال اليوم.

على أن تكون أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم كالآتي

سعر كرتونة البيض البلدي 117 جنيه.

أما عن سعر كرتونة البيض الأبيض، فإنها تصل في بورصة الدواجن إلى ما يقرب من 105 جنيه.

أما بخصوص سعر كرتونة البيض الأحمر، فإنها تتوفر في الأسواق بسعر 107 جنيه.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص أسعار الدواجن وكذلك مصادر البروتين الأخرى التي يعتمد عليها المواطن المصري خلال يومه، بالإضافة إلى أننا وضعنا لكم هذه الأسعار بعدما تم عرضها في بورصة الدواجن.