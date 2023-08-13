ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أقوى برامج وأغاني الأطفال بجودة عالية

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 تعد هذه القناة من أفضل القنوات لدى الأطفال والكبار بسبب محتواها المتميز، فهي تقوم بعرض بعض المسلسلات الكرتونية وغيرها مع أغاني الأطفال التي تساعد في تسلية الطفل وتعليمه أشياء جديدة ومفيدة، كما أنها توجد على أكثر من تردد على النايل سات والذي نقدمه لكم في الفقرات التالية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 نقوم بتوضيح أدق التفاصيل لدى هذا التردد من خلال ما يلي:

اسم القناة: توم جيري.

التردد: 11354.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد اخر على نايل سات

اسم القناة: توم جيري.

التردد: 11175.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة توم جيري

من اهم مميزات قناة توم جيري ما يلي:

تقوم بعرض جميع محتواها بتقنية ال HD.

تهتم قناة توم جيري بمحتواها المسلي والهادف حتى يتعلم منها الأطفال بصورة إيجابية.

قد يتواجد بها برامج هادفة وتعليمية.

تقوم قناة توم جيري بعرضها بصفة مستمرة بدون توقف.

خطوات تنزيل قناة توم جيري الجديدة

توجد بعض الخطوات لتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 ومن أفضل الطرق هذه الخطوة بسبب سهولتها فمنها ما يلي: